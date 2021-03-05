5 Mart’ta Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Cuma Günü Sokağa Çıkma Yasağı Olan İller

Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen basın toplantısında merak edilen konulara açıklık getirmişti. Gerçekleşen toplantı sonrasında sokağa çıkma yasağı hakkında alınan kararlar kamuoyuna bildirilmiş ve normalleşmenin ilk adımları atılmıştı. Erdoğan, normalleşme takvimini açıklarken düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının tamamen kalkacağının bilgisini paylaşmış idi. Diğer taraftan yüksek ve çok yüksek illerde ise bir süre daha Pazar günlerinde yasak devam edecek. Ülke genelinde iller renklere ayrılarak kategorileşmişti. Bulundurdukları risk grubuna göre sınıflara ayrılan şehirler risk oranlarına göre yasaklar hakkında bilgi edindi. 1 Mart tarihi ile birlikte söz verildiği gibi normalleşmenin ilk adımları atılırken il bazında kararlarda ise risk oranları söz sahibi gösterildi. 5 Mart 2021 tarihinde ise sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki 5 Mart Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte milyonlar tarafından merak edilen soru ve yanıtı!

Normalleşme takvimine giriş yapılması ile birlikte sokağa çıkma yasağı hakkında yeni kararlar alındı. Normalleşme takvimine göre “yerinde karar” döneminin başlamasıyla bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek illerde ise Pazar günü var olan yasağın bir süre daha sürdürüleceği bilgisi vatandaş ile paylaşıldı…

Bununla birlikte, hafta içi sokağa çıkma yasakları da devam etmekte. 5 Mart Cuma günü saat 20.00’da yasağın başlayacağı açıklandı. Yeni alınan karar doğrultusunda ise kısıtlama Cumartesi günü sabah 05.00’da son bulacak. Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda Cumartesi gündüz bir kısıtlama durumu yaşanmayacak. Kategorilere ayrılan iller arasında yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan bölgeler ise hafta sonu sokağa çıkma yasağına Cumartesi akşamı saat 21.00’da başlayacak. Belirtilen illerin kısıtlaması Pazar günü 05.00’da bitecek.