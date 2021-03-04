5 Mart Burç Yorumları Tüm Burçlar!

Koç Burcu

Koç burcu 5 Mart tarihinde yeni insanlarla tanışabilir. Sezgisel yetenekleri farklı olan koçların kendi değerlerini anlamaları ile birlikte yeni bir döneme giriş yapılmış olacak. Sosyal statülerini geliştirecek insanlar ile arkadaş olmak onlar için tavsiye edilen bir durumdur.

Boğa Burcu

Sosyal yapılı ve bilgili insanlar ile etkileşim gündemde olacak. Akılcı ve felsefi konular boğalar için önem teşkil ederken aşka bağlı yolculuklar da söz konusu olabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu 5 Mart’ta sanatsal etkinliklere katılabilir. Aynı zamanda da iş hayatından tanıdıkları biri ile aşk kıvılcımı yaşanması olası bir durumdur.

Yengeç Burcu

Yarım kalan aşklar yengeç burçlarının gündeminde yer tutabilir. Risk almak istemeyen yengeçler akşam saatlerinde gerginliklerini atacak.

Aslan Burcu

Aslanlar 5 Mart’ta karşı cinse karşı etkisiz kalamayacak. İş konusunda da iletişim ile ilgili olan konular ön plana gelecek. Enerjik bir gün aslanları bekliyor.

Başak Burcu

Başaklar 5 Mart’ta arkadaşları ile vakit geçirebilir. Önemli kararlar başak burçları için kapıda hazır bekliyor.

Terazi burçları hakkında dedikodular yapılabilir. Onlara 5 Mart tarihi için tavsiye edilen bu tip konuşmaları göz ardı etmeleridir.

Akrep Burcu

Akrep burçları için hissederek başladıkları hiçbir işin olumsuz durum doğurması söz konusu değil. Arkadaş ortamlarında ilgi toplayan akrepler 5 Mart’ta sağlıklarına dikkat etmeliler.

Yay Burcu

5 Mart’ta yay burçları alıngan bir tutum takınabilir. Sinirli bir şekilde karar almaktan uzak durulması yaylar için tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra yaylar, partnerleri ile aralarında olan mesafeyi korumalıdır.

Oğlak Burcu

Oğlaklar maddi konular ile özgürlüklerini pekiştirecek. Aynı fikirde olunan insanlar ile işbirliği söz konusu. Alıngan davranması muhtemel olan oğlak burçları, kararlı olmaya dikkat etmeliler.

Kova Burcu

Kovalar aşk hayatlarında fazla seçici davranacak. Aile bireyleri tarafından yapılan eleştiriler kovaları 5 Mart tarihinde üzebilir.

Balık Burcu

Önemli bir iş anlaşması balık burçlarını bekliyor. 5 Mart’ta balıklar farklı bir yere gitmek isteyebilir ve bunun için harekete geçebilir.