5 Lira İçin Defalarca Bıçakladılar! Korkunç Olay Karadeniz’de Meydana Geldi

Üzücü olay Karadeniz’de meydana geldi. Sadece 5 lira için defalarca bıçakladılar. Mağdur ise yararlı olarak kurtulmayı başardı.

Yan kesicilik gibi olaylar ülkemizde her geçen gün daha fazla artmakta. Her ne kadar bekçi alımlarına mahalle güvenlikleri için başlansa da yararlanmalar ve kazalar olmaya devam ediyor. Özellikle de gençler arasında bu olaylar daha yaygın. Gerek televizyonda gerekse sosyal medyada gençlerin isimlerini sık sık bu tip olaylarda görürdük. Bir bıçaklanma olayı daha Karadeniz’den geldi üstelik sadece 5 lira için!

Sağlık ekiplerini bile çağırmadan kaçan zanlının ise sadece 5 lira için birinin hayatına kastetmesi işler acısı. Mağdurun başına gelenler sonrasında ise olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Mağdurun tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

3 KEZ BIÇAKLADILAR

Kötü olayda Samsun ilimizde meydana geldi. 38 yaşında M.Y yürüyüşe çıkmış ardından da bir parkta oturmuştu. Parkta oturduğu sıra da 23 yaşındaki S.T adlı genç tarafından 5 lira için 3 farklı yerinden bıçaklandı. M.Y olaydan yararlı şekilde kurtulurken zanlı ise kaçtı.

Gelen bilgilere göre ise olay akşam saatlerinde İlkadım ilçesinde yer alan Muzaffer Önder Parkında meydana geldi.

M.Y adlı kişi akşam saatlerinde yürüyüşe çıkmış ve ardından da parka iken tanımadığı S.T adlı gencin saldırısına uğradı.

S.T adlı genç 5 lira istedi. M.Y ise para vermeyince 23 yaşındaki genç tarafından 3 kez bıçaklandı. Olay sonrasında ise genç zanlı kaçtı.

İhbar üzerine ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. M.Y için ilk müdahale olay yârinde yapıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Olaydan sonra ise polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda 23 yaşında S.T göz altına alındı. Olayda kullanılan bıçağa ise delil olarak el konuldu.