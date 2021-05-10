5 GB internet kampanyası ile aboneler sigortalanıyor!

Vodafone ve Aksigorta hediye internet kampanyalı bir kampanyaya imza attı. Kampanya ile hem aboneler sigortalanıyor hem de 5 GB hediye internet anında kullanılıyor . Kaçırılmayacak fırsat ile internet bedelinin çok daha altında 5 GB hediye internete sahip olacak ve sigortalanacaksınız. Ayrıntılar haberimizde…

Vodafone ve Aksigorta, avantajlı kampanyasını kamuoyuna duyuruldu. Kampanyada Vodafone, tam bir hafta boyunca kurulacak 5 GB hediye internet sunarken, Aksigorta hediye diş sağlık paketi hediyesini veriyor. Adının N’olur N’olmaz Sigortası olduğu kampanya ile başınıza gelmesi olası tüm olumsuz hadiseleri üzerinizden atacaksınız.

Vodafone ile Aksigorta’nın iştirakinde sunulan 11 TL tutarındaki kampanyada 7 günlük 5 GB hediye internet sağlanırken manşet olarak atılan “Ayda sadece 11 TL’ye N’olur N’olmaz Sigortası sahibi olun; 30.000 TL’ye varan maddi destek, 9 taksit imkânı, ücretsiz yol yardımı ve Diş Sağlık Paketi fırsatını kaçırmayın.” İfadelerini hemen değerlendirin… Ayrıntılar haberimizde…

Yalnızca 11 TL’ye sigorta yaptırarak 5 GB hediye internet kazanma şansı!

Haberimizde siz okuyucularımıza Vodafone’un 7 gün boyunca sunduğu 5 GB hediye internet kazanmanıza ve tüm olumsuzluklarına yalnızca 11 TL karşılığında çare olacak Aksigorta’nın N’olur N’olmaz Sigortası’na dair tüm ayrıntıları incelemeye aldık. Hem sigortanız yaptırın hem de bedava 5 GB hediye internetinizi kapın.

11 TL’ye sigorta yaptıran herkese 5 GB internet hediye! 5 GB internet nasıl yapılır?

Sadece 11 TL ödeyerek sigorta yaptıran herkes 5 GB internet hediyesini anında yapabilecek. Kampanyaya başvuruda bulunmak çok kolay bir husus olarak addediliyor. Kampanyadan faydalanmak için Vodafone Yanımda mobil uygulamasına giriş yapmanızın hemen ardından uygulamanın hikâye bölümünde yer alan Aksigorta kampanyasına tıklayarak “Fırsatı Kullan” ifadesine tıklamanız ve ardından 11 TL’lik sigortalama işlemi ile 5 GB hediye internet kampanyasından hızlı ve kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Vodafone’un Yanımda mobil uygulamasında yapılan tüm yönlendirmeler ile aylık sadece 11 TL’ye hem sigortanızı yaptırır, hem de Diş Sağlığı Paketi’nizi ve bir haftalık 5 GB hediye internet paketinizi hemen kullanabilirsiniz.