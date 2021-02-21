44 Kişiye Mezar Olmuştu… İzmir’de Rıza Bey Apartmanı’nın Yerine Anıt Yapılacak

30 Ekim 2020’de İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı ülkenin gündemine oturmuştu. 11’i çocuk olmak üzere 44 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın yerine anıt ve park yapılmasıne yönelik talep kabul edildi.

Acılı aileler kampanya başlatmıştı

İzmir depreminden sonra, iki çocuğunu, iki yeğenini ve annesini kaybeden Emine-Hüseyin Yüksel çifti sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak, “Rıza Bey Apartmanı Park Olsun” çağrısında bulunmuştu. Bu kapsamda İzmir milletvekillerine ve belediye başkanlarına mektup iletildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında toplanan AFAD toplantısının ardından karar açıklandı ve apartmanın yer aldığı araziye bir deprem anıtı ile park yapılacağı bildirildi. İzmir depreminde toplam 117 kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının 44’ü Rıza Bey Apartmanı’nda olmuştu.