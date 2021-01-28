42 Gündür Haber Alınamıyordu: Sevgilisi Öldürdüğünü İtiraf Etti!

Samsun’un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Bunun ardından Aygün’ün gözaltındaki sevgilisi M.C., kadını öldürdüğünü itiraf etti.

17 Aralık’ta evden çıkmış, bir daha geri dönmemişti

Kayıp Arzu Aygün, bir süredir Müge Anlı’nın programında da aranıyordu

Atakum’da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Arzu Aygün bir daha geri dönmemiş ve bunun ardından polise bilgi verilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü bir süredir Aygün’ü bulmak için çalışma yapıyordu ve bu kapsamda sevgilisi M.C. de dahil 5 kişinin ifadesi alındı. M.C. son ifadesinde, en son Atakum’da görüştüklerini ve Aygün’ün kendisine telefonunu ve bir flash bellek verip yanından ayrıldığını söylemişti.

M.C.’nin itirafının ardından Kozluk Mahallesi’nde anlatılan yere giden ekipler Aygün’ün cansız bedenini buldu. Aygün’ün cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Bununla birlikte 35 yaşındaki Aygün, bir süredir Müge Anlı’da da aranıyordu.