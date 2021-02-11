4 Yaşındaki Leyla Aydemir Cinayetinde Flaş Gelişme! Cinsel İstismara Uğramış!

2018 yılında kaybolan ve daha sonra cansız bedenini bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde yıllar sonra flaş bir gelişme ortaya çıktı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte Leyla Aydemir’in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin çocuğu olan ve Ağrı merkezde ikamet eden Leyla Aydemir 2018 yılında bayram kutlamak için gittikleri Bezirhane köyünde 15 Haziran'da kaybolmuştu. Tüm Türkiye 4 yaşındaki Leyla'yı bulmak için seferber olmuş ve 18 gün sonra cansız bedenini köye 3 kilometre uzaklıkta olan Kurudere mevkiinde bulunmuştu.

4 yaşındaki Leyla’nın ölümünden sonra hazırlanan bilirkişi raporunda otopside çıkan sonuçlara göre cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa ve gbatın ve batın boşluğunda herhangi bir kanama iç organ ve büyük damar yaralanmasının bulunmadığı belirtilmiş ve cesedin iskelet sisteminin sağlam olduğu kaydedilmişti. Fakat çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmamıştı. İstismara ve farklı bir DNA yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı duyurulmuştu.

Fakat adli tıp raporuna göre Leyla’nın otopsisinde anal ve genital bölge muayenesinde hymen açıklığının 1 santim olduğu, duhule müsait olmadığı, hymen üzerinde belirgin yırtık ya da çentik gözlemlenmediği, zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonlar bulunduğu ortaya çıktı.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 4 yaşındaki Leyla’nın davasında UCİM avukatları şok edici bir evrağa ulaştı. 2018 tarihinde oluşturulan adli tıp raporunda Leyla’nın cinsel istismara maruz kaldığı ifade edilmiş fakat bu durum kamuoyundan saklanmış. Üstelik bu ibare yer almasına rağmen tüm sanıklardan DNA örneği alınmamış. Leyla'nın genital bölgesinde zorlama ibaresi olduğu halde bununla ilgili bir araştırma yapılmamış.