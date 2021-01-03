4 Ocak Hangi Burç?

4 Ocak tarihinde doğan kişiler oğlak burcundandır.

4 Ocak tarihin neler oldu, 4 Ocak günü tarihinde doğanlar hangi burçtur, tarihte 4 ocağın yer nedir? Hepsi haberimizde.

4 Ocak günü doğanlar toprak grubuna ait oğlak burcundan olmaktadırlar.

Oğlak Burcu Özellikleri

22 aralık ila 21 Ocak arasında doğan herkes Oğlak burcuna mensuptur. Doğaları gereği oğlak burcu insanları meşgul ve işlerini seven bir yapıdadırlar.

Tembellikten hoşlanmaz ve çalışkanlığı yüceltirler. Boş zamanlarını ise genellikle sevdikleri uğraşlarıyla geçirirler.

Her ne kadar tersi görünse de çoğu Oğlak burcu insanı oldukça utangaçtır. Utangaç oldukları kadar da güvenilir ve dürüstlerdir.

Sağlam dostluklar kurarlar ve hayatlarında yalnızlık nedir bilmezler. Güven verdikleri kadar da güven bekleyen oğlak burçları ciddi, tutucu ve güçlü bir iradeye sahiptirler.

Uğurlu sayıları 8, favori günleri cumartesi ve uğurlu taşları da Lal taşıdır.

Özellikle para ve maddi konularda çok dikkatli davransalar da cömert insanlardır.

Oğlak burçları genellikle iyi bir matematikçi, bilim adamı, çiftçi, müzisyen ya da yönetici olabilirler.

4 OCAKTA DOĞAN ÜNLÜLER

Bugün ayrıca birçok ünlünün de doğum günüdür. İşte sizinle aynı doğum gününü paylaşan ünlülerden bazıları;

Emma Mackey, Öner Erkan, Jaedan Martell, Dafne Keen

Graham McTavish, Charles Melton, August Diehl

Alexandra Jimenez, Maddie Hasson, Robin Sydney, Addy Miller,

Tayfun Güneyer, Elliot Graham

4 Ocak, Tarihte Bugün Neler oldu?

4 Ocak 1911’de Bab-ı Ali yangını başladı.

4 Ocak 1925’te Benito Mussolini, İtalya'da tüm yetkileri tek başına kontrolü altına almayı başardı. 4 Ocak 1932’de Mahatma Gandhi tutuklandı.

4 Ocak 1948’de Burma, bağımsızlığına sahip oldu. 4 Ocak 1951’de Çin ve Kuzey Kore, Güney Kore’nin başkenti olan Seul’ü işgal ettiler.

4 Ocak 1967’de Irak petrol boru hattının açılışı yapıldı.

4 Ocak 1967’de ırkçı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası bir sözleşme düzenlendi ve 2001 yılında Türkiye tarafından da onaylandı.

4 Ocak 1986’da İstanbul’un iki yakasını birleştiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün yapımına başlandı.

4 Ocak 2010’da dünyanın en yüksek gökdeleni unvanına sahip olan Burç Halifenin inşaatı Dubai’de tamamlandı.

4 Ocak 1643’te yerçekiminin keşfi ile tanınan ünlü fizikçi Sir Isaac Newton dünyaya geldi. 4 Ocak 1960 tarihinde ünlü Fransız düşünür ve yazar Albert Camus hayata gözlerini yumdu.

4 Ocak 1921’de ise kedi deneyi ile kuantum fiziğinin teorik olarak anlamlandırılmasına öncü olmuş Avusturyalı fizikçi Erwin Schrödinger hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 20:56