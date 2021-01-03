4 Ocak 2021 Yayın Akışı Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV 4 Ocak Hangi Diziler Var?

TV yayın akışı vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı sebebiyle rekortmen dizilerden bazıları bir haftalık tatile girerken, dizileri yakından takip edenler bugün televizyonda hangi dizi var sorusunun cevabını yakından takip ediyorlar. Yılbaşını geride bıraktığımız bu günlerde birçok dizi tekrar bölümlerini yayınlayarak, yeni yıla tatille girdiler. Dizi hayranları ise favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyorlar.
En çok takip edilen televizyon kanallarından Kanal D yayın akışı 4 Ocak tarihi itibariyle şu şekilde:
KANAL D YAYIN AKIŞI 4 OCAK
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Poter ve Sırlar Odası
23:30 Çetin Ceviz 2
Bir sonraki sırada ise özellikle Ramo dizisiyle reytinglerini ciddi seviyede arttıran Show TV yer alıyor. Kanalın yayın akışı şu şekildedir:
SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
Reyting sıralamasında üçüncü sıralamasında yer alan kanal Star TV yeni hafta itibariyle dizi ve filmleri şu şekilde:
STAR TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
Son dönemdeki dizi projeleriyle reytinglerini günden güne arttıran FOX TV'de ise birbirinden güzel programlar şu şekilde:
FOX TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK
08:00 Çalar Saat
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
Masterchef programıyla reytinglerini katlayan TV8 için Pazartesi günü yayınlanacak programların listesi:
TV 8 YAYIN AKIŞI 4 OCAK PAZARTESİ
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 4 OCAK HANGİ DİZİLER VAR?
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sağ Salim
22:00 Bitirim İkili - 3