4 Ocak 2021 Yayın Akışı Kanal D, Show TV, Star TV, Fox TV 4 Ocak Hangi Diziler Var?

TV yayın akışı vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı sebebiyle rekortmen dizilerden bazıları bir haftalık tatile girerken, dizileri yakından takip edenler bugün televizyonda hangi dizi var sorusunun cevabını yakından takip ediyorlar. Yılbaşını geride bıraktığımız bu günlerde birçok dizi tekrar bölümlerini yayınlayarak, yeni yıla tatille girdiler. Dizi hayranları ise favori dizilerinin ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyorlar.

En çok takip edilen televizyon kanallarından Kanal D yayın akışı 4 Ocak tarihi itibariyle şu şekilde:

KANAL D YAYIN AKIŞI 4 OCAK

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Poter ve Sırlar Odası

23:30 Çetin Ceviz 2

Bir sonraki sırada ise özellikle Ramo dizisiyle reytinglerini ciddi seviyede arttıran Show TV yer alıyor. Kanalın yayın akışı şu şekildedir:

SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

Reyting sıralamasında üçüncü sıralamasında yer alan kanal Star TV yeni hafta itibariyle dizi ve filmleri şu şekilde:

STAR TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

Son dönemdeki dizi projeleriyle reytinglerini günden güne arttıran FOX TV'de ise birbirinden güzel programlar şu şekilde:

FOX TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK

08:00 Çalar Saat



10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün12:45 Aşk Yeniden14:00 Temizlik Benin İşim16:00 Zuhal Topal'la Sofrada19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Yasak Elma23:45 Baraj

Masterchef programıyla reytinglerini katlayan TV8 için Pazartesi günü yayınlanacak programların listesi:

TV 8 YAYIN AKIŞI 4 OCAK PAZARTESİ

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI 4 OCAK HANGİ DİZİLER VAR?

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sağ Salim

22:00 Bitirim İkili - 3

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 23:28