4 Mart Burç Yorumları! Zihinsel Yorgunluklar, Yalnız Kalmayı İstemek

Koç Burcu

4 Mart 2021 tarihinde Ay gün boyunca akrepte olacak. Koçların güçlü enerjisi ise onlara canlılık katacak. Koç burçlarının hedeflediği enerji, kendilerine gelecek. Perşembe gününü hareketli geçirecek koçlar olumsuz durumlara takılmadan hedefleri doğrultusunda ilerleyecek.

Boğa Burcu

Boğalar Perşembe günü kıskançlık konuları ile karşılaşabilir. Partnerleri tarafından kıskanılan boğalar için sabah saatlerinde bazı gerginlikler söz konusu olacak. Akşam saatlerinde ise boğalar iletişim alanında uygun vakitler geçirecek. Mars ise 4 Mart’ta boğadan ayrılıp ikizler burcuna geçiş yapacak.

İkizler Burcu

İkizler burcuna 4 Mart’ta tavsiye edilen sağlıklarına dikkat etmeleridir. Sabah saatlerinde zihinsel gerilimler yaşayacak olan ikizler, iletişimle ilgili konuları akşama bırakmalılar.

Yengeç Burcu

Gün içerisinde eğlenceli aktivitelere katılmak iyi bir seçenek olabilir. Sabah saatlerinde yaşanan gerginlik uzun sürmeden son bulacak.

Aslan Burcu

Ay’ın akrep burcunda ilerliyor olması aslan burçlarına babaları ile ilgili bir durumu işaret etmektedir. Babaları hakkında önemli bir sır öğrenmeleri muhtemel olan aslanlar, beklemedikleri durumlar ile karşılaşabilir.

Başak Burcu

Dedektif vari yaklaşımlardan uzak durulmalı. İletişim ile ilgili konular akşam saatlerine bırakılmalı. Gün içerisinde yaşanan gerginliklerde sakin kalmaya özen gösterilmesi başak burçları için tavsiye edilen bir durumdur.

Teraziler ikili ilişkilerinde önemli bir gün yaşayacak. Maddi konularda ise baskı görülebilir.

Akrep Burcu

Akrepler gizemli konular ile gün içerisinde ilgilenebilir. Ay’ın akrepte olması bu durumu gösteriyor. Yaşanılan sorunlar büyütülmemeli.

Yay Burcu

Yay burçları yalnız kalmak isteyebilir. Önemli gelişmeler yaylar için kapıda. Geçirdikleri süreçte sakin kalmak isteyen yaylar bir süre dinlenecek ve yeni kararlar alacak.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları rüyalarında gelecek hakkında olayları görebilir. Günün ilk saatlerinde kısıtlamalara maruz kalacak olan oğlaklar, akşam saatlerinde rahatlayacak.

Kova Burcu

Kova burçları meslekleri hakkında kıskançlıklar ile karşılaşabilir. 4 Mart tarihinde yapılan iş hakkında kısıtlamalar ile karşılaşmak kova burçlarını yorabilir. Bunun yanı sıra uzun süredir görüşülmeyen kişilerden yeni haberler öğrenmek olası gözükmekte.

Balık Burcu

Balık burçları uzak yerlere seyahat konusunda yeni gelişmeler yaşayabilir. Önemli durumlar ile karşılaşılacak 4 Mart tarihinde sakin kalmaya özen gösterilmelidir. Balıklar anneleri ile tartışabilir.