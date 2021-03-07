3.Dünya Savaşı Yolda Mı? Çin Biden’i Uyardı “Ateşle Oynama”

Amerika Birleşik Devletleri bir yanda İran ile yaşadığı gerginlikler ile gündeme gelirken bir yandan da Çin ile gündeme gelmekte. Uzun zamandır Çin ile gerginliklerin devam ettiği Amerika’da yeni bir gelişme daha yaşandı. Çin Hükümeti, bu sefer Biden’i sert bir şekilde uyardı. “Ateşle Oynama” uyarısı geldi! İki dev arasında gerginlikler hızla artmaya devam ediyor… detaylar haberimizde.

ÇİN’İN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Çin dışişleri bakanı, Tayvan konusunda herhangi bir uzlaşma veya taviz vermeyi kesinlikle reddettiğini vurguladı. Bugün Pekin'de konuşan Wang Yii, Tayvan konusunu bir kez daha vurguladı. Tek Çin politikasını altını çizen bakan bu konunun tartışmaya bile açık olmadığını sert bir şekilde vurguladı. Wang, Çin'in yasama meclisinin yıllık toplantısında ülkesinin Tayvan konusundaki iddiasının “aşılmaz bir kırmızı çizgi” olduğunu söyledi.

ÇİN NE UZLAŞMA DİYOR NE DE TAVİZ

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki sular hiç durulmuyor. Ticaret savaşları şimdiler de yerini siyasi kavgalara bıraktı. Çin Hükümeti Tayvan konusunda uzlaşmanın ya da taviz vermenin mümkün olmayacağını bu konuda Amerika’nın dikkatli olması gerektiğini çok sert şekilde dile getirdi.

“ATEŞLE OYNAMA”

Pekin Hükümeti, Joe Biden’i bir önceki hükümetin izinden gitmemesi için uyardı. Özellikle de sınırı geçme ve ateşle oynama şeklindeki yanıtlar Pekin hükümetinin Tayvan hakkında ne kadar kararlı olduğunun göstergesi oldu.

İŞGAL OLABİLİR

Çin’in aksine Tayvan demokrosi ile yönetilmekte. Fakat Çin tarafından akıl almaz bir söz geldi! Eğer Tayvan resmi olarak bağımsızlığını ilan ederse, Pekin Hükümeti işgal sözü verdi.

Eski Amerikan başkanı Trump ve Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Keith Krach'ın geçen yıl ziyaretlerinden sonra Tayvan üzerindeki gerginlik önemli ölçüde arttı.

Bu iki üst düzey yetkilinin ziyaretinden sonra da Pekin hükümeti cevap olarak, 19 Çin jeti ile Tayvan Boğazı boyunca uzanan bir askeri tatbikatlar başlatmıştı.

Bay Biden, ABD / Çin ilişkilerini iyileştirmek istediğini söyledi, ancak ticaret, teknoloji ve insan hakları üzerindeki baskıyı gevşeteceğini dair bir adım atmadı.

George Mason Üniversitesi Schar Politika ve Devlet Okulu'nda Yardımcı Doçent olan Ketian Zhang, geçen yıl yaptığı röportajda Çin'in konuyla ilgili sert duruşunun altını çizdi. Zhang, "Amerika böyle yaparsa, Çin'in güç kullanımına başvurması kuvvetle muhtemeldir” görüşünde. Zhang’a göre Çin'in kırmızı bir çizgisi var, bu da Tayvan. Zhang ayrıca sözlerinin devamında "İleriye dönük olarak, Çin'in Tayvan'ı istila etmesi son derece düşük bir ihtimal. Ancak bu olasılık son birkaç yıldır artıyor yorumlarında bulundu.