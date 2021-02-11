3.Dünya Savaşı Mı Geliyor? Elon Musk 3.Dünya Savaşı Yolda Dedi!

Ülkemizde son zamanlar yaşanan gerginlikler herkesin gündeminde. Fakat sadece ülkemiz değil aynı zaman tüm dünyada ardı ardına gerilimler yaşanıyor. Rusya ve Amerika tekrardan bir çıkmaza doğru sürüklenirken geçtiğimiz yıl boyunca da Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşlarına tanık olmuştur. Suriye’deki iç savaş uzun zamandır devam ederken Orta Doğu her zamanki gibi iç savaşlara ve terör örgütlerinin müdahalesine tanık oluyor.

Irak ve Myanmar’da son yaşananlar dünya gündemine oturmuşken bir yandan da Doğu Akdeniz’de sular hiç durulmuyor. Hal böyleyken dünyanın en zenginlerden biri olan Elon Musk’ın 3.dünya savaşı hakkında yaptığı açıklamalar herkesi tedirgin etmeye yetti bile! İşte o açıklamalar ve ayrıntılar haberimizde.

Dünyanın en zenginlerinden biri olan Elon Musk, 3.dünya savaşının çıkacağına dair bazı teorileri dile getirdi. Sözlerinin arkasında Duran Musk, bu olay olmadan Kızıl Gezegen’e yerleşmemiz gerektiğini açıkladı.

DÜNYANIN SONUNU BİZ GETİRECEĞİZ

Elon Musk dünyanın sonunu insanlığın kendisini getireceğini açıkladı. Elon Musk aynı zaman da büyük bir yanardağ patlaması, gök taşının çarpması ya da büyük bir savaşla bunların olabileceğini o yüzden Mars projesine bir an önce başlamak istediğini açıkladı.

TESLA VE SPACE X KURUCUSU

Elon Musk dünyanın en zenginlerinden biri olmasının yanı sıra Tesla ve Space X’in kurucusu olarak tanınmakta. Dikkatleri üzerine çeken açıklamalarında Musk, Mars’a şehir kurmaktan bahsetti.

Elon Musk ise son zamanlar da attığı tweetlerle bile borsayı etkileyecek bir etkiye sahip olduğunu herkese göstermişti. Küresel anlamda bu kadar büyük bir parmak izi taşıyan birinden gelecek 3.dünya savaşı teorileri bile günümüzde olan gelişmeleri düşününce bizleri tedirgin etmeye yetti bile.

KOLONİ KURMALIYIZ

Elon Musk 3.dünya savaşından önce Mars’a yerleşmemiz hatta koloniler kurmamız gerektiğini açıkladı.

HEDEF 2050 VE 1 MİLYON İNSAN

Elon Musk ise aynı zaman da gelecek hedeflerinden de bahsetti. Musk, 2050 yılına kadar Mars’a 1 milyon insan göndermeyi hedeflediklerini açıkladı.

DÜNYANIN SONU GELMEDEN MARS’A YERLEŞMELİYİZ

Elon Musk, dünyadan bir malzeme gelmezse Mars’taki yaşam nasıl olacak dedi bu nedenle de herhangi bir savaş olmadan Mars’ta kendi kendine yetecek bir şehir kurmalıyız dedi.

Aynı zamanda Elon Musk, kendi kendimizi yok edebilir dedi ve diğer ihtimalleri de sayarak Medeniyetimizin güçlü görünmediğini cılız olduğumu açıkladı.