38 Şehirde Ucuz Konut Satışları Başladı! Kira Fiyatına Ev Sahibi Olabilirsiniz

İhtiyaç sahibi, muhtaç, düşük ve orta gelirli binlerce vatandaşımızı ev sahibi eden TOKİ sadece kura yöntemiyle anahtar teslimi yapmıyor. Aynı zaman da kurum açık artırma ile piyasanın çok altında da konut satışı yapıyor zaman zaman.

UCUZA KONUT SATIŞI

Salgın döneminde her ne kadar ilk aylarda faizler düşse de sonradan hızlı bir şekilde yükselmişti. Hala yüksek faiz oranları da vatandaşları ev için kredi çekmesini zorlaştırıyor. Geri ödemelerin ve aylık taksitlerin fazla olduğu kredilerde de yakın zaman düşüş görülmüyor. Düşüş olsa bile ev fiyatları hala yüksek. Yaz aylarında artan konut fiyatları hala alıcının istediği kadar gerilemedi. Kira fiyatları da yine öyle. Kredi yüküne girmekten istemeyen vatandaşlar bu sefer de kiralar altında eziliyor. Büyükşehirler de bin liranın altında ortalama bir ev kiralamak artık vatandaş için hayal oldu. Maaşının büyük bir bölümünü kira vermek istemeyen vatandaşlar da ne yapacağını bilmiyor. Fakat TOKİ tarafından yapılan açık satışlarla piyasa değerinin çok altında ev sahibi olmak mümkün. Ucuza satılan konutlarda aynı zamanda vatandaşlarımıza kredi ödemelerine kolaylık, uygun faiz oranları ve uzun vade imkanları sunuluyor. Karşılığında ise vatandaşlardan sadece ufak bir peşinat isteniyor. Her yıl birkaç yapılan bu açık satışlarla vatandaşlarımız oldukça uygun fırsatlar bütçelerini zorlanmadan ev sahibi olabilir ve kira derdinden kurtulabilir.

38 ŞEHİRDE BİRDEN KONUT FIRSATI

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan ucuza ev satışları bu ay 38 ilimizde birden gerçekleşecek. Açık arttırma ile satışa sunulacak konutların tamamı piyasa koşullarının çok altında olacak. Gelen açıklamalara göre ise en ucuza olan konut fiyatı 56 bin lira.

KATILIM KOŞULLARI

Toplu Konut İdaresi tarafından konutlar piyasa değerinin altında açık arttırma usulü ile satılacağı için başvurularda koşul ya da şart aranmıyor. Herkes açık arttırmaya katılıp fiyat için teklif verme hakkına sahip. 18 yaşını dolduran Türkiye vatandaşları arasından en iyi fiyatı veren kişi de o konutun sahibi olacak.

KİRA ÖDER GİBİ KONUT SAHİBİ OLUN

TOKİ tarafından sunulan açık satışlar ise farklı illerde gerçekleşecek. TOKİ web sayfasında açıklanan listeye göre Adana ve Aydın’da 1 konut, Aksaray’da 5 konut, Ankara’da 39 konut ve Balıkesir ilimizde 336 konut açık satışa çıkarılacak.

Yine açık satışların devam edeceği illerden olan Bilecik’te 1 konut, Bolu’da 3 konut, Çankırı ve Burdur’da 2 konut, Çorum’da 551 konut ve Denizli’de 157 konut açık satış usulü ile satılacak. Diyarbakır ilimizde 2 konut, Düzce ilimizden 2 konut, Erzincan ilimizden 3 konut, Giresun ilimizden 47 konut, Hatay ilimizden 2 konut, İstanbul ilimizden de 136 konutun açık satışı bu ay ilan edildi. İzmir’den 2, Kahramanmaraş ilimizde 297, Kars’tan 3, Kayseri ilimizde 2, Kırıkkale’de 463 konut, Kırklareli’nde 1 konut, Kocaeli’nden 1 konut, Konya’dan 188 konutun da bu ay açık arttırmaları devam ediyor. Malatya, Mardin ve Manisa illerinden 1 konut, Mersin ilimizden 56, Osmaniye’den 17, Sinop’ta 3, Trabzon’da 141 ve Zonguldak’ta 13 konutunda açık satışı var.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Satışlarda evler için vatandaşlarımıza 120 ay ya da 180 ay vade seçeneği sunuluyor. Eğer vatandaşlar %25 peşin verirlerse 120 ay vade imkânı tanınıyor. Eğer %10 peşinat verirlerse de 120 ay ya da 180 ay vade fırsatından birini seçme hakları oluyor. En düşük ev olan 56 bin içinde vatandaşlarımızın aylık ödemesi 350 lira gibi sadece fatura masrafında oluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

Başvurularda vatandaşlarımızdan nüfus cüzdanları, sicil numaraları ve alınacak evin teminatı talep ediliyor. Başvurular bir tüzel kişi adına yapılacaksa da şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekaletinin yanı sıra imza sirküleri talep ediliyor.

Başvurular ve açık arttırmalar da her ildeki TOKİ merkezlerinde gerçekleşiyor.