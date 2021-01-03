3600 Ek Göstergeye İlişkin Bakan Fahrettin Koca'dan Açıklama Geldi

Memur maaşlarını direkt etkileyecek olan 3600 ek göstergeye ilişkin birçok açıklama yapılmıştı. Konuya ilişkin son açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından gelmişti. 3600 ek göstergede son durum ne? Gibi sorular ise vatandaşlar tarafından oldukça merak konusu haline geldi. Ek göstergelerin ise 2200'den 3000'e ve ardından ise 3600'e çıkarılması ile birlikte öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi ve idarecilerin de emeklilik ikramiyeleriyle emekli maaşlarında artış yaşanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin bir takım açıklamalarda bulunmuş ve konuyla ilgili yaklaşımların pozitif yönlü olduğunu vurgulamıştı. Son olarak ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. 3600 ek göstergede son durum ve son durum ne? Bu sorunun detaylı cevabı haberimizde

Sağlık Bakanı Koca'dan Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, daha etkin bir performansı devreye girmesi anlamında da bir düzenleme yapmış olduklarını ve bununla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme, olduğunu. Onun ile ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten bildiklerini ve şu dönemde üzerlerinde daha çok durdukları bu performansın şu dönemde sağlıklı olarak devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak, ifadelerini kullandı.

3600 Ek Gösterge Kimleri Etkileyecek?

Memur olarak çalışan kişilerin almış oldukları aylık maaşlarının ve memurların emekli olmalarının ardından alacakları maaşların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük bir rol taşımaktadır. Ek göstergenin yüksek olması durumunda, alınan emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de bu oranda yüksek olacağı anlamı taşır. Bu sebeple memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının birinci derece kadrolar için belirlenmiş olan ek göstergelerin yüksek olmasını istemektedirler. Sıralamış olduğumuz bu nedenlerden dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile ek göstergesi 2500 olan bir memurun almış olacağı zam oranları veya maaş tutarları aynı olmaz.

Bu nedenden dolayı da 3600 ek gösterge için konu ile ilgili olan heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte bazı mesleklerin maaşları artacak bu meslekler; öğretmen, din görevlisi ve polislerin , hemşirelerin aldıkları maaşlarda bir artış yaşanacak.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 23:24