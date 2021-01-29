3.5 milyon doz aşı daha Türkiye'de!

Koronavirüsle mücadele sürecini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye, Çin ile 50 milyon doz CoronaVac aşısı için anlaşmaya varmıştı. 30 Aralık 2020 tarihinde bu aşıların 3 milyon dozu Türkiye'ye teslim edilmişti. 25 Ocak 2021 tarihinde ise 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatın ilk bölümü yani 6.5 milyon doz aşı daha Türkiye'ye gönderilmişti. İkinci bölümünün ne zaman geleceği ise merak ediliyordu.

Koca: Aşı sevkiyatı sürecek

Sağlık Bakanı Koca, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümünün 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye teslim edildiğini hatırlatmıştı. İkinci sevkiyatın ikinci bölümünün ise bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşacağını kaydeden Koca, tedarik programı doğrultusunda koronavirüs aşılarının sevkiyatının süreceğini belirtmişti.

İkinci sevkiyatın ikinci bölümü de ulaştı

Koca'nın açıklamasının ardından CoronaVac aşılarının ikinci sevkiyatının ikinci bölümü de Çin'in başkenti Pekin'den havalanan kargo uçağı ile Türkiye'ye getirildi. Aşıları taşıyan THY'ye (Türk Hava Yolları) ait kargo uçağı, 29 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Kargo uçağından indirilen 3.5 milyon doz aşının, gümrük işlemlerini tamamlamak üzere depolara götürüldüğü bildirildi.

Çin ile 50 milyon doz aşı için anlaşmaya varan Türkiye'ye ilk sevkiyat kapsamında 30 Aralık 2020 tarihinde 3 milyon doz aşı gelmişti. Yapılan incelemelerin ardından 13 Ocak 2021 tarihinde ise söz konusu aşılara Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca acil kullanım onayı verilmiş, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Koca yaptırmıştı. Koca'nın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bazıları da aşı yaptırmıştı. Vatandaşları aşı yaptırmaya teşvik etmek isteyen Erdoğan, 14 Ocak 2021 tarihinde aşılanmış ve aynı gün içerisinde sağlık personelinin aşılanma sürecine de adım atılmıştı. 90 yaş ve üstü kişiler ile huzurevleri ve bakım evlerinde kalan kişilere yönelik aşılama süreci ise 19 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Eczacılar ile 85 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılama süreci 21 Ocak 2021 tarihinde başlarken, 80 yaş ve üstü kişiler 25 Ocak 2021 tarihinde aşılanmaya başlamıştı. 75 yaş ve üstü kişilere yönelik aşılama süreci de 28 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı.

18 yaşından büyük herkes aşılanacak

65 yaş ve üstü kişilerin aşılanmasının ardından kritik görevlerde çalışan kişiler koronavirüs aşısı yaptıracak. Bu sürecin ardından da kronik rahatsızlıkları olan kişilerden başlamak üzere 18 yaş üstü herkes aşılanacak. Son olarak da aşı sırası daha önce gelmiş ama aşı yaptırmamış kişiler aşılanacak.

Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı

Türkiye'de şimdiye dek 1 milyon 690 binden fazla kişi aşılandı. İstanbul 295 bin 784 kişi ile ilk sırada, Ankara 168 bin 59 kişi ile ikinci sırada, İzmir 106 bin 281 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 279 vaka tespit edilirken, 8 bin 902 kişi iyileşti. Ülkemizde son bir günde 129 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı ise 1.751 olarak açıklandı.