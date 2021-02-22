35 Göçmen Kaçmaya Çalışırken İzmir'de Yakalandı

İzmir Dikili’de yaşanan olay göçmenlerin sınır dışı edilmesi ile son buldu. Yunanistan’a lastik bot üzerinde giderek kaçmaya çakılan Afgan, Somali ve Sudan uyruklu olan 35 göçmen, İzmir’de kaçmaya başladıkları sırada yakalandı. İşte gündeme bomba gibi düşen haber hakkında detaylı bilgiler…

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İzmir'de yasadışı yollar kullanılan 35 düzensiz göçmen lastik bot ile kaçmaya çalışırken yakalandığı haberi öğrenildi. Göçmenlerin Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. İzmir Dikili'de Midilli Adası'na doğru ilerleyen botta bulunan 35 göçmen izinsiz bir şekilde kaçmaya çalışıyordu. Yasadışı yollar kullandıkları öğrenilen 35 göçmenin İzmir'de lastik bot üzerinde yakalandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.zmir Dikili'de Midilli Adası yakınlarında yaşanan gelişme ile ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın olaya dahil olduğu anlaşıldı. 35 adet yasadışı göçmenin yasa dışı yollar kullandığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Lastik bot ile kaçmaya çalıştıkları öğrenilen göçmenler sınır dışı edilmek için hazırlanıyordu. Edinilen son bilgilere göre Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olaya dahil oldu. Ardından göçmenler hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Dikili ilçesinin Bademli Mahallesi'nde bulunan sahilde 35 göçmenin bulunduğu öncelikle tespit edildi. Bölgeye ulaşan Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak olarak gitmeye çalışıyordu. 35 düzensiz göçmen tespit edilen olay sonrasında yakalandı. Ekipler lastik botta bulunan Afganistan, Somali ve Sudan uyruklu olan 35 göçmeni yaptıkları tespit ile yakaladı ve plastik botları ile birlikte kıyaya çıkartarak İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk etti. Sahilde yakalanan göçmenler Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldükten sonra ekipler tarafından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi ve sınır dışı edilmeleri için hazırlıklar başladı. İzmir'de lastik bot ile kaçmaya çalışan 35 göçmenin yakalanmasının ardından ekipler tarafından göçmenler hakkında işlem yapılacağı haberi öğrenildi. Kaçak göçmenler sınır dışına çıkarılacak.