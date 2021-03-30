31 Mart Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları, 31 Mart tarihinde mücadeleci yönlerini ortaya çıkarabilir ve güçlü kişiler ile bir araya gelebilir. Gündem konularında finansal meseleler yer alırken vergi ve miras işleri ile de ilgilenilebilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları yeni günde hareketli zaman geçirebilirken yakın çevresi ile buluşmalar da düzenleyebilir. Dostlar ve arkadaş çevresi ile görüşmeler yaşanabilecek iken 31 Mart gününde ılımlı davranış sergilenmesi onlar için tavsiye edilmektedir.

İkizler Burcu

İkizler burçları, günlük konularda fazla detaycı bir tutum takınabilir. Çalışkan yön de 31 Mart gününde ortaya çıkabilecek iken istenilen konularda başarılar da elde edilebilir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları Çarşamba gününde ikili ilişkilerini gündeme getirebilir. Aşk ve sevgi konularında hisler yoğunlaşacak iken sezgiler de doğru yönleri gösterecektir.

Aslan Burcu

Aslan burçları ev ve aile ilgili konularda yeni haberler öğrenebilir. Yakın çevre ile bir araya gelinebilecek iken aile meseleleri gündeme gelebilir.

Başak Burcu

Toprak grubundan olan Başak burçları, 31 Mart’ta heyecanlı ve eğlenceli konular ile ilgilenebilir. Önemli konularda yeni bilgiler edinilebilecek iken başaklar empati gücünü ortaya çıkaracaktır.

Terazi Burcu

Terazi burçları, 31 Mart 2021 tarihinde maddi konular ile ilgilenecek. Maddi konularda bütçe hesabı yapılabilecek iken tutkular doğrultusunda hareket edilebilir.

Akrep Burcu

Su grubuna ait olan akrep burcu, 31 Mart tarihinde liderlik özelliklerini ortaya çıkarabilir. Partnerler ile olan ilişkiler de gündeme gelebilecek iken akrepler cesur tavırlar sergileyecektir.

Yay Burcu

Yay burçları Çarşamba gününde yakın çevresi ve iş arkadaşları ile etkileşim içinde olabilir. Destekte de bulunulabilecek iken keyifli bir gün geçirilecektir. Bunun yanı sıra yay burçları gizemli yönlerini de ortaya koyabilecektir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar ortak çalışma ya da aktivite gibi konulara katılım gösterebilir. Geleceğe yönelik konularda da ısrarcı davranılmaktan kaçınılması gerekmektedir.

Kova Burcu

Kovalar 31 Mart’ta planlı hareket edebilir. Organizasyon işlerine de katılım gösterilmesi olanaklı olacaktır.

Balık Burcu

Balıklar, yakın çevresi ile iletişim kurabilir. Ancak empati kurulması 31 Mart gününde balık burçları için faydalı olacaktır.