31 Aralık 2020 Tatil Mi, Yarım Gün Mü? 2021 Resmi Tatilleri

Aralık ayının son günlerine gelmemizle birlikte özellikle öğrenciler ve çalışanlar yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bununla birlikte 31 Aralık tarihinin tatil veya yarım gün olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak açıklanmıştı. Peki, Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte bu sorunun cevabı…

Milyonlarca insan yılbaşı tatili için geri sayım yapmaya başladı. Tüm dünyanın zorluklarla dolu bir yılı geride bırakmayı umduğu 2021 senesinin resmi tatilleri de belli oldu. Binlerce öğrenci ve çalışan vatandaş yılbaşında verilecek resmi tatilin kaç gün olacağını araştırıyor.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Cuma gününe denk gelen 1 Ocak 2021'de çalışanlar ve öğrenciler hafta sonunu yılbaşı tatiliyle birleştirebilecek. Böylece Cuma-Cumartesi-Pazar olmak üzere üç günlük yılbaşı tatili yapabilecekler. Vatandaşlar “31 Aralık 2020 yılbaşı tatiline dahil mi, resmi tatil mi, yarım gün mü?” sorusunun cevabını da merak ediyor.

2021 YILBAŞI RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Pandemi nedeniyle sakin geçecek olan 31 Aralık yılbaşı akşamı Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık Perşembe günü mevzuatta resmi tatil olarak ilan edilmediği için tatil olmayacak. Okullar tam gün eğitimine devam ederken bankalar belli bir saate kadar açık olacak. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, yılbaşında sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamında geçerli olacak sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Yani insanlar Pazartesi günü sabahı işe başlayacak ve dışarı çıkabilecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak olan yılbaşında Cuma Cumartesi Pazar günleri tatil olarak sayılacak. Yalnızca 1 Ocak 2021 resmi tatil olarak sayılacak.

31 ARALIK 2020 TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olarak ilan edilmediği için yarım gün veya tam gün tatil olmayacak.

2021 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı tatili Cuma gününe denk geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Cumartesi gününe denk geliyor.

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi Çarşamba gününe denk geliyor ve yarım gün tatil.

13 Mayıs Ramazan Bayramı Birinci Günü Perşembe gününe denk geliyor.

14 Mayıs Ramazan Bayramı İkinci Günü Cuma gününe denk geliyor.

15 Mayıs Ramazan Bayramı Üçüncü Günü Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Çarşamba Gününe denk geliyor.

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Perşembe Gününe denk geliyor.

19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi Pazartesi gününe denk geliyor ve yarım gün tatil.

20 Temmuz Kurban Bayramı Birinci Günü Salı gününe denk geliyor.

21 Temmuz Kurban Bayramı İkinci Günü Çarşamba gününe denk geliyor.

22 Temmuz Kurban Bayramı Üçüncü Günü Perşembe gününe denk geliyor.

23 Temmuz Kurban Bayramı Dördüncü Günü Cuma gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor.

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi Perşembe gününe denk geliyor ve yarım gün tatil.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor. 29 Ekim tatili 2021 yılı için belirlenen son resmi tatil günüdür.