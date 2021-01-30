30 Ocak 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazanan numara!

Seda Sayan'ın sunumu ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor. Peki 30 Ocak 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları nelerdir? İşte kazanan numara..

21-29-12-42-90-4 ve joker 51

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak açıklanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto bu zamana kadarki en yüksek ikramiyeye veriyor. Büyük ikramiye 104 milyonu aştı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da gerçekleşiyor. Bu haftanın kazanan 6+1 numaraları ise şöyledir: 21-29-12-42-90-4 ve joker 51 .

Çılgın Sayısal Lota nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango satış bayilerinden oynanabildiği gibi www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından online olarak oynanabilir. Çılgın Sayısal Loto'da 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçilerek kolon oluşturulur. Oynanılan her kolan 3 TL'dir.

90 numara içinden 6 numara + 1 numara (joker) olmak üzere çekiliş noter huzurunda canlı olarak çekilir. En az 2 bilmek üzere farklı miktarda bilinen rakamlara göre ikramiye kazanılır.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 22:00