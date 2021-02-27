30 Milyon Çalışana Kötü Haber! Yasağın Bitmesine Son 2 Hafta Kaldı

Çin’de başlayan koronavirüs salgınında neredeyse 1 yılı tamamlamak üzereyiz. Salgının başlamasıyla birlikte dünya genelinde ekonomik dengelerde alt üst olmuş durumda. Ülkemizde salgın tedbirleri kapsamında binlerce iş yeri kapatılırken, milyonlarca kişi ücretsiz izne çıkartıldı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre pandemi sonrasında 32.4 milyon olan çalışan sayımız 29.7 milyona geriledi. Gelirleri azalırken, giderleri artan işverenler çareyi işçi çıkartmakta buldu. Bu durumun önüne geçmek için alınan Cumhurbaşkanı kararıyla işçi çıkartma yasağı getirildi. 4857 sayılı İş Kanunun 10. Maddesinde yapılan değişiklikle birlikte 17 Ocak tarihinde sona ermesi planlanan işçi çıkartma yasağı, 17 Mart tarihine kadar ertelendi. Mart ayında normalleşme planları birbir devreye girmeye başlayacak. Bu tarihten itibaren yasak süresinde herhangi bir uzatma kararı alınacak mı henüz belli değil.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞINDA SON GÜNLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurusu yapılan yasakla ilgili son açıklanan tarih 17 Mart Çarşamba gününü işaret ediyor. Yasağın bitmesine sayılı günler kala hükümet cephesinden herhangi bir uzatma kararı gelmedi. Kararın uzatılmaması durumunda 30 milyon çalışan işten çıkarılma durumuyla karşı karşıya kalacak.

Masraflarını azaltmaya çalışan işverenler en kolay çözümü çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmakta buldu. Uzun bir süredir kepenk kapatan esnaf işten çıkarma yasağı nedeniyle, devlet desteğinden faydalanarak işçilerini istihdam etmeye devam ediyor. Paylaşılan son rapora göre şuan ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişi ücretsiz izin desteğinden yararlanmaktadır. 17 Mart tarihinde işçi çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte bu kişilerin birçoğu işini kaybetmenin korkusunu yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı kararıyla 4857 Kanunun10. Maddesinde bir değişiklik yapılmazsa 18 gün sonra çalışanlar için tehlike çanları çalmaya başlayacak.

İSTİHDAM RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre pandemi sürecinde özel sektörde istihdam oranları düşerken, kamu da istihdam yükseldi. Kamu çalışanları istihdamın %16’sını oluştururken pandem sürecinde bu sayı %18’e yükseldi. Pandemi sürecinde kamuda 197 bin personel artışı yaşanarak toplam memur sayısı 4 milyon 767 bin kişiye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl 32.4 milyon kişi olan istihdam rakamlarımız ise pandemi sonrasında 29.7 milyona geriledi. Mart-Haziran döneminde 2 milyon 742 bin kişi işten çıkarıldı. Gelen tedbir kararı sonrasında işçi çıkarmanın yasaklanmasıyla birlikte bu rakamlar korundu.

17 Mart tarihinde yasakların kaldırılmasıyla birlikte işçi çıkarma başvurularının da hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 3 ayda 3 milyon işçi işini kaybetmişti. Geride bıraktığımız 9 ayın ardından yasakların kaldırılmasıyla birlikte kaç kişinin işten çıkarılacağı ise merak konusu. Pandemi sürecinin beklenenden uzun sürmesi, istihdamın azalması, enflasyon ve döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte hükümet cephesinde ne gibi tedbirler alınacak herkes tarafından merak edilmektedir.