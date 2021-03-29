30 Mart 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları, 30 Mart gününde eskiye göre daha dalgın davranabilir. Eğer yeni bir işe başlama gibi bir plan varsa bu durum için ilk adım ertelenmelidir.

Boğa Burcu

Boğa burçları yakın çevre ile bir araya gelebilir. Aile ve yakın arkadaşlar ile de bir araya gelinebilecek iken dedikodu durumlarına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

İkizler Burcu

İkizler burçları yeni günde sağlık problemleri yaşayabilir ve doktora gidebilir. Bazı sakarlıklara da meydana gelebilecek iken ikizler burcu için 30 Mart 2021 tarihinde tedbirli davranılması tavsiye edilmektedir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları 30 Mart’ta keskinleşen Merkür Neptün kavuşumu ile birlikte yakın çevresi hakkında yeni bilgiler öğrenebilir. Bazı beklenilmeyen durumlar ile karşılaşmalar yaşanması olası bir durumdur.

Aslan Burcu

Aslanlar, partnerleri odaklı bir gün geçirecektir. İkili ilişkiler hakkında yeni kararlar alınması olası bir durum iken bazı farkındalıklar da yaşanabilir.

Başak Burcu

Başak burçları, yeni günde keskinleşen Merkür Neptün kavuşumu ile duygusal davranışlar sergileyebilir. Hassas bir şekilde geçirilecek 30 Mart’ta ilişkiler konusu gündeme gelecektir.

Terazi Burcu

Terazi burçları 30 Mart Salı gününde iş ve kariyer konuları ile ilgilenebilir. Terfi alma durumları gündeme gelebilecek iken çalışkan ve mücadeleci yönler de ortaya çıkacaktır.

Akrep Burcu

Akrepler meydana gelen Merkür Neptün kavuşumunda ikili ilişkiler konusu ile ilgilenebilir. Ay’ın akreplerin kendi burcunda ileri hareketinde olması bazı gerçekleri gözler önüne serebilir. Bu olay özellikle aşk konularında gerçekleşecektir.

Yay Burcu

Keskinleşme gösteren Merkür Neptün kavuşumu ile birlikte ev ile ilgili konular gündeme gelebilir. Aile büyükleri ile iletişimler artış gösterecektir ancak ılımlı bir davranış sergilenmesi tavsiye edilmektedir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar, 30 Mart 2021 tarihinde bazı algı yanılgıları ile karşılaşabilir bu duruma dikkat edilmelidir. Kavuşum ile birlikte yakın çevre ile ilgili durumlar abartılı bir şekilde yorumlanabilir.

Kova Burcu

Kovalar 30 Mart’ta finansal konularda problemler ile karşılaşabilir. İletişim konularında yanlış anlaşılmalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Balık Burcu

Balıklar yeni günde dikkat dağınıklığı yaşayabilir bu durumu engellemek adına meditasyon yapılması tavsiye edilmektedir.