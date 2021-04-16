3 Yaşındaki Çocuk Babası Tarafından Nehre Mi Atıldı? Hayati Tehlike Devam Ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana geldiği öne sürülen olay duyanları dehşete uğrattı. İddialara göre Şırnak Cizre'de psikolojik sorunlarla mücadele eden bir şahıs 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne götürdü ve oraya attı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Meydana gelen korkunç olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde saat 20.30 sularında yaşandı. İddialara göre H.M. ismindeki şahıs 3 yaşındaki oğlu olan K.M. ile beraber Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı'nda bir müddet dolaştı. Ardından psikolojik sorunları olan babanın 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri’ne attığı iddia edildi. Bebek sayılabilecek çocuğunu Dicle Nehri'ne attığı öne sürülen baba, yaşanan korkunç olay sonrasında ise hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar Şırnak'ta meydana gelen olaya şahit oldu ve pek çok kişi 3 yaşındaki küçük çocuğu kurtarmak için Dicle Nehri'ne atladı. Şırnak'ta meydana gelen adeta dehşet verici olayda 3 yaşındaki çocuğun nehre atılmasına şahit olan vatandaşların çocuğu kurtarma girişimleri sayesinde küçük çocuk nehirden çıkarılmayı başardı. Yardımsever vatandaşlar tarafından sudan çıkarılmayı başaran K.M., olay yerine gelen ambulans ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer taraftan Baba H.M. ise olay yerinden kaçarak uzaklaşması ardında bulundu ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Babası tarafından Dicle Nehri'ne atıldığı öne sürülen 3 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve doktorlar tarafından yapılan uzun müdahaleler sonucunda tekrardan hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ancak edinilen son bilgilere göre 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi de devam ediyor. Oğlunu Dicle Nehri'ne attığı iddia edilen babanın psikolojik sorunları olduğu, yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra yaklaşık olarak 1 yıldır hastalığı sebebiyle ilaç kullandığı öne sürüldü ve olay ile ilgili araştırmalara devam edildiği açıklandı.