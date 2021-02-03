3 Şubat TV Yayın Akışı Tüm Kanallar! Bugün Televizyonda Ne Var?

Televizyon seyircileri 3 Şubat 2021’de yani “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Bu akşam FOX TV ve Show TV ekranlarında televizyonda ilk kez yayınlanacak olan yerli filmler ve Sadakatsiz, Kuruluş Osmanlı, Sol Yanım, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek. Sizler için 3 Şubat Salı FOX TV, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, teve2 yayın akışına haberimizde yer verdik.

3 Şubat 2021 tarihinde televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar seyirciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanacakken, televizyonda ilk defa seyredilecek olan yerli filmler de oldukça dikkat çekiyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler, programlar var?

3 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Feride (Film)

22:00 Hadi İnşallah (Film)

00:00 Feride

02:00 Hadi İnşallah

04:00 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

3 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Hekimoğlu

01:45 Gelinim Mutfakta

03:45 Arda'nın Mutfağı

04:45 Afili Aşk

3 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)

07:30 Yeni Gelin (Tekrar)

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bücür (Film)

22:15 Çarşı Pazar

00:15 Alev Alev (Tekrar)

02:30 Ramo (Tekrar)

05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

3 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz (Tekrar)

18:30 Star Haber

20:00 Sol Yanım

00:15 Akrep (Tekrar)

03:00 7. Birim (Film)

04:30 Geniş Aile

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osmanlı

00:20 Maraşlı (Tekrar)

03:20 Kanatsız Kuşlar

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

3 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

3 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

07:10 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

00:15 Ahlat Ağacı (Film)

03:30 52 Hafta

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

3 ŞUBAT TEVE2 YAYIN AKIŞI

6:00 Güllerin Savaşı

09:00 Akasya Durağı

11:45 Evim Şahane

13:30 Çalıkuşu

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Kanıt

03:30 Akasya Durağı

04:40 Yabancı Damat

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 10:09