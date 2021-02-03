3 Şubat TV Yayın Akışı Tüm Kanallar! Bugün Televizyonda Ne Var?

Televizyon seyircileri 3 Şubat 2021’de yani “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Bu akşam FOX TV ve Show TV ekranlarında televizyonda ilk kez yayınlanacak olan yerli filmler ve Sadakatsiz, Kuruluş Osmanlı, Sol Yanım, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek. Sizler için 3 Şubat Salı FOX TV, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, teve2 yayın akışına haberimizde yer verdik.
3 Şubat 2021 tarihinde televizyonda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar seyirciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanacakken, televizyonda ilk defa seyredilecek olan yerli filmler de oldukça dikkat çekiyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler, filmler, programlar var?
3 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Feride (Film)
22:00 Hadi İnşallah (Film)
00:00 Feride
02:00 Hadi İnşallah
04:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
3 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Hekimoğlu
01:45 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda'nın Mutfağı
04:45 Afili Aşk
3 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Çocuktan Al Haberi (Tekrar)
07:30 Yeni Gelin (Tekrar)
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bücür (Film)
22:15 Çarşı Pazar
00:15 Alev Alev (Tekrar)
02:30 Ramo (Tekrar)
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
3 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz (Tekrar)
18:30 Star Haber
20:00 Sol Yanım
00:15 Akrep (Tekrar)
03:00 7. Birim (Film)
04:30 Geniş Aile3 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osmanlı
00:20 Maraşlı (Tekrar)
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
3 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
3 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:15 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
07:10 Acemi Anneler
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
00:15 Ahlat Ağacı (Film)
03:30 52 Hafta
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
3 ŞUBAT TEVE2 YAYIN AKIŞI
6:00 Güllerin Savaşı
09:00 Akasya Durağı
11:45 Evim Şahane
13:30 Çalıkuşu
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı DamatGüncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 10:09