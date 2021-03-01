3. Son Cemre Düştü Mü, Ne Zaman Ve Nereye Düşecek? Cemre Düşmesi Ne Demektir?

İlkbaharın başlangıcında sıcakların başlayacağının müjdesi olarak bilinen cemre önce havaya sonra suya düşmüştü. Önümüzdeki günlerde de üçüncü cemrenin toprağa düşmesi bekleniyor. Bunu duyan vatandaşlar cemre nedir, cemre düşmesinin anlamı ne demektir araştırmaya başladı.

Hicri takvim ve eski zamanlara göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı söylenir. Cemrenin birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve son olarak toprağa düştüğüne inanılmaktadır. Üç tane olarak bilinen cemrenin birincisi 19-20 Şubat tarihinde havaya, ikincisi 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve üçüncüsü de 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşer.

CEMRE NE DEMEK?

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları zamanlarda havaların durumunu öğrenmenin ve bilmenin üretime fazlasıyla katkı sağladığı dönemlerde takvimler doğa olayları ile ilişkilendirilirdi. Sanayinin gelişmesi ile her ne kadar bu durum değişkenlik göstermiş gibi dursa da, özellikle tarım ile ilgilenenlerin beklediği bir tarih olarak cemrenin toprağa düşmesi, günümüz takvimlerinde halen yerini almaktadır.

Arapça kökenli bir kelime olarak bilinen, Cemre’nin sözlük anlamı kor yani ateş demektir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir. Baharın habercisi cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşmektedir.

CEMRELER NE ZAMAN NEREYE DÜŞECEK?

Cemre halk arasında baharın müjdecisi ve havaların ısınması olarak bilinmektedir. Cemrenin düşmesi halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilmektedir. Havaların ısınmasına sebep olarak bilinen cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir.

1. cemre havaya (19-20 Şubat)

2. cemre suya (26-27 Şubat)

3. cemre toprağa düşer (5-6 Mart)