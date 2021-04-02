3 Nisan Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları 3 Nisan 2021 tarihinde yakın çevresi ile iletişim kurabilir ve bazı karmaşalar ile karşılaşabilir. Ay’ın oğlak burcunda olması sebebi ile zihinsel karmaşalar da yaşanabilecek iken ılımlı davranışlar sergilenmesi tavsiye edilmektedir.

Boğa Burcu

Toprak grubundan olan boğalar Ay’ın oğlak burcunda ilerlemesi nedeni ile akıl karışıklıkları yaşayabilir. Seyahat konuları ve yurt dışı ile ilgili meseleler de gündeme gelebilecek iken konfor alanı dışına çıkılabilir.

İkizler Burcu

İkizler burçları Cumartesi gününde finansal konular ile ilgili yeni kararlar alabilir ve bütçe hesabı yapılabilir. 3 Nisan’da macerası yönler de ortaya çıkabilecek iken ikizler burçları kendilerini sorgulayabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları 3 Nisan Cumartesi gününde ikili ilişkiler konusunda yeni gelişmeler ile karşılaşabilir partnerleri hakkında yeni fikirler alabilir. Kariyer hayatında da ortakları ile birlikte görüşmeler gerçekleştirecek olan yengeçler hareketli bir gün geçirecektir.

Aslan Burcu

Aslan burçları Cumartesi gününde günlük işleri ile uğraşacak ve detaylı davranarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

Başak Burcu

Başaklar yeni günde yakın çevresi ile görüşmeler düzenleyebilir ve uzun süredir akıllarında olan sorulara cevaplar bulabilir.

Terazi Burcu

Terazi burçları Cumartesi gününde ev konuları ile ilgilenerek vakit geçirebilir ve aile sohbetleri yapılabilir.

Akrep Burcu

Akrepler Ay’ın oğlak burcunda ilerlemesi ile birlikte yanlış anlaşılmalar ile karşılaşabilir. Konuşmalar yapılırken kelime seçimlerine dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Yay Burcu

Yay burçları 3 Nisan Cumartesi gününde maddi konular ile ilgilenebilir ve iş ile ilgili fırsatlar ile karşılaşılabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları Cumartesi gününde iletişim ile ilgili konuları gündemde bulacak ve lider yönlerini ortaya çıkaracak. İddialı ve cesur davranışlar da sergilenebilecek iken oğlaklar yoğun bir gün geçirecektir.

Kova Burcu

Hava grubundan olan kovalar zihinsel karışıklıklar yaşayabilir ve unutkanlıkları ile gündeme gelebilir.

Balık Burcu

Balık burçları 3 Nisan gününde sosyal bir gün geçirecektir. Arkadaş grupları ile de bir araya gelinebilir ve fikir birliğinde buluşulabilir.