3 Mart Halifeliğin Kaldırılması! Halifelik Nedir, Neden Kaldırıldı?

Tarihe bakıldığı zaman 3 Mart 1924 gününde çok uzun bir süre boyunca sürdürülmüş olan halifelik yönetimine son verilmiştir. Peki 1924 senesinde kaldırılan halifelik nedir ve neden kaldırılmıştır? İşte yanıtı ve konu ile ilgili önemli detaylar…

Halifelik Nedir?

Halifelik bir yönetim şeklidir. İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammed’in vefat etmesinin ardından oluşturulan siyasi makama “halifelik” ismi verilmiştir. Oluşturulan bu siyasi makamın başında görev alan kişilere ise “sonra gelen, ardından gelen, yerine geçen” anlamını taşıyan halife denilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılması

Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından çıkarılan kanun ile halifelik makamına son verilmiştir. Halifeliğin kaldırılması ile atılan önemli adım, devletin laikleştirilmesi adına yapılan siyasi bir devrim niteliği taşınmaktadır. TBMM tarafından alınan bu karar ile 16. Yüzyıldan beri süregelen ve Osmanlı padişahlarının taşımış olduğu halifelik unvanı kaldırılmıştır. Basın yolu ile halk bilgi sahibi olmuş ve gelişmeleri öğrenmiştir. Vahdettin’in Türkiye’den ayrılışı ile yeni halifenin seçimi hakkında bilgiler 19 Kasım’da vatandaşa bildirilmiştir ve bu durum hilafetin kaldırılmasına kadar giden süreci göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasası ile kalkan halifelik büyük bir devrimdir. Yasa hakkında ise gerekçe olarak, birinci maddede halifeliğin, TBMM’nin anlam ve kavramı içerisinde zaten saklı olduğu ifadesi ile açıklanmış ve adımlar atılmıştır.

Halifenin nasıl seçileceğine dair İslam’da kesin bir kural bulunmamaktadır. İlk dört halife için sahabelerin önde gelenlerin seçimi ve biat alma görülmüştür. Diğer halifeler için ise babadan oğula geçen bir sistem olduğu görülmektedir.

Halifelerin Görevleri

Halifelerin görevleri arasında devletin yöneticisi olarak İslam mülkünü muhafaza etmek, memur maaşlarının ödenme işlerinin yapılması, vergi işlemleri, ve devlet işlerini yürütmek gibi görevler bulunmaktadır.