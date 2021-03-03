3 Mart Burç Yorumu! Aşk Kapıda Geliyor

3 Mart 2021 tarihinde gökyüzünde meydana gelen kavuşumlar aşk müjdesi veriyor. Aşk hayatında güzel haberler almak isteyenler için müjde kapıda. 3 Mart günü boğa ve kova burçlarının gündeminde sıra dışı konular olacakken yengeçler için de gökyüzü aşkın çok yakın olduğunu fısıldıyor. İşte aşk, sağlık, para ve kariyer konuları ile ilgili burç yorumu ve detaylı bilgiler…

3 Mart Çarşamba gününde ay tüm gün akrep burcunda ilerliyor halde görülecek. Küçülen ay fazı ilerlerken geçmişten gelen ve hazırlıkları süren konuları ortaya çıkarıp sunmak için güzel bir gün. Bunun yanı sıra burçların aşk hayatında da yeni günde güzel gelişmeler yaşanabilir. Venüs ile Uranüs arasında 3 Mart Çarşamba gününde görülen önemli bir açı ile sürpriz gelişmeler yaşanması olası bir durumdur. Ani sürprizler yeni günde karşımıza çıkabilir. Gün içerisinde cömert kişilerden alınan destekler de oldukça değerli görülecektir.

Koç Burcu

Ortak paylaşımlar 3 Mart’ta koçların gündemine gelecek. Akşam saatlerinde ise koçlar zihinsel gerginlikler ile karşılaşabilir.

Boğa Burcu

Ay’ın karşıt burçta ilerliyor olması sıra dışı konuları boğalar için gündeme getirebilir. Çevreden gelen destekler faydalı olacaktır.

İkizler Burcu

İkizler burcu yeni günde sağlık problemleri yaşayabilir. Kendilerine dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçlarına aşk geliyor! Venüs ile Uranüs arasındaki açı bu duruma sebebiyet verecek.

Aslan Burcu

Aslanlar 3 Mart’ta ev ile ilgili konular ile ilgilenecek. Günün ilerleyen saatlerinde bir sürpriz gelebilir.

Başak Burcu

Gün boyu beklenmeyen gelişmeler yaşanabilir. Sabah saatlerinde yorgunluk hissedilse de akşam saatlerinde bu durum iyileşecektir.

Terazi Burcu

Teraziler 3 Mart’ta finansal konular ile ilgilenecek. Akşam saatlerinde ise teraziler yalnız vakit geçirmek isteyebilir.

Akrep Burcu

Ay tüm gün akrep burcunda ilerleyecek. Günün son saatlerinde farkındalıklar yaşanabilir.

Yay Burcu

Geçmişten gelen konular gün yüzüne çıkabilir. Zihinsel konularda da problemler yaşanırken günün son saatlerinde bu durum değişecektir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları öğrendikleri haberler ile şaşırabilirler. Akşam saatlerinde ise çevredekilerden önemli destekler görülebilir.

Balık Burcu

Uzak akrabalardan gelen haberler gündeme gelebilir. Balıklar 3 Mart tarihinde sezgilerine güvenebilirler.