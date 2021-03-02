3 büyükşehirde normalleşme nasıl olacak?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında kontrollü normalleşmeye ilişkin önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu toplantının ardından bu kararları tek tek duyurdu. Ankara, İzmir ve İstanbul'da normalleşmenin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Hangi kategoride yer alıyor?

Türkiye'de şehirler koronavirüs bakımından risk durumuna göre 4 farklı gruba ayrıldı. Düşük riskli şehirler mavi kategoride, orta riskli şehirler sarı kategoride, yüksek riskli şehirler turuncu kategoride, çok yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Türkiye'de başlatılan kontrollü normalleşme süreci doğrultusunda turuncu kategoride bulunan İzmir ve İstanbul'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri sürecek. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağına Ankara'da tümüyle son verildi. Ülke genelinde hafta için saat 21.00 ile saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ise sürecek.

Yüz yüze eğitim

Türkiye'nin 81 ilinde bütün okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek. Sarı kategoride bulunan Ankara'da buna ek olarak ortaokul öğrencileri ile lise öğrencileri dâhil tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçilecek. İzmir ve Ankara'da yalnızca lise öğrencilerine yönelik sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

Kırmızı kategoride yer alan şehirler haricinde kafe, restoran, lokanta, pastane, çay bahçesi, tatlıcı ve kıraathane gibi işletmeler, ülke genelinde saat 07.00 ile saat 19.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Söz konusu işletmeler yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Ankara, İzmir ve İstanbul'da işletmelerin tümü belirli tedbirler çerçevesinde yeniden açılacak. Ankara'da yüzme havuzu, halı saha ve bunun gibi tesisler saat 09.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar

Ankara'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına son verilecek. İzmir ve İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilecekleri süre daha fazla olacak.

Düğünler

Ankara'da nikâh ve nikâh merasimi biçimindeki düğünler maksimum 100 kişiyle düzenlenecek. İzmir ve İstanbul'da ise nikâh ve nikâh merasimi biçimindeki düğünler maksimum 50 kişiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu düğünler en fazla bir saat sürebilecek.

Genel kurullar

Ankara, İzmir ve İstanbul'da kooperatifler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlar, genel kurullarını maksimum 300 kişiyle düzenleyebilecek.