29 Mart 2021 Kabine Toplantısı Başladı! Hangi Kararlar Alınıyor?

Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın başladığı haberi öğrenildi. Yapılan toplantı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmada alınan kararlar ve hangi sonuçlar elde edildiği belli olacak. Ulusa sesleniş konuşması vatandaş tarafından dört gözle bekleniyor. Vaka sayılarının artması ile birlikte hangi kararların alınacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Yeni risk haritasının da nasıl olacağı kafaları karıştırırken yasakların geri gelip gelmeyeceği ve sokağa çıkma yasağı haklarının sürüp sürmeyeceği vatandaşın kafasını karıştıran sorulardan bazıları oldu. Bu soruların tümü toplantı ardından vatandaş ile paylaşılacak. Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmada il bazında açıklanan risk haritasının da söz konusu olacağı düşünülmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün Bakanların katılımı ile gerçekleştirilen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılmaktadır. Kabine’de ana madde olan konuların başında elbette herkesin tahmin ettiği gibi korona virüs önlemleri olacaktır. Son haftalarda vaka sayılarının ciddi bir artış göstermesi ve adeta tırmanışa geçmesi ile birlikte 30000 gibi sayılar görülürken 3. dalganın başladığı yorumu yapılmıştı. Bilim Kurulu Üyeleri ve uzmanlar bu konu hakkında 3. dalganın henüz pik noktasına gelmediğini ifade ederken doktorlar ve sağlık çalışanları kurallara uyulması gerektiği hakkında çağrılar yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan kabine toplantısında Bakanlar Kurulu’nda bir sunum yapacağı öğrenilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerini toplantı sırasında Bakanlara aktaracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı bitiminde alınan kararları ve sonuçları ulusa sesleniş toplantısında duyuracak.

Vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklamada merak ettiği soruların yanıtını bulabilecek. Merak edilen konular, yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı ne olacak ya da Ramazan'a özel tedbirler alınacak mı gibi sorular kafa karıştırıyor. İşte bu soruların yanıtlarını öğrenmeye az bir süre kaldı.