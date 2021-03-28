29 Mart 2021 Günlük Burç Yorumu

Koç Burcu

Dolunay ile birlikte koç burçları ilişkiler ve aşk konularından sınavlara tabi tutulabilir. Gündemde bulunacak ilişki konusunun yanı sıra, denge sağlamak ve uyumlu davranışlar sergilemek koçlar için faydalı olacaktır.

Boğa Burcu

Toprak grubundan olan boğalar sağlık ile ilgili durumlarla ilgilenecek. 29 Mart tarihinde doktorlara başvurulabilir ve yeni kararlar alınabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu 29 Mart gününde hareketli ve eğlenceli bir gün geçirecektir. Fakat, ikili ilişkilerde yaşanabilecek ego durumlarına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeç burçları, ev ve aile ile ilgili konularla ilgilenecek. Aile bireyleri ile küçük tartışmalar da yaşanabilecek iken bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Yakın çevre ve arkadaş grubundan da destekler ile karşılaşılabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 29 Mart 2021 tarihinde kendilerini ifade etmek isteyebilir ve iletişim konularını gündeme getirebilir. Arkadaş çevresi ile sıkı bağlar kurulabilir ve destekler ile karşılaşılabilir.

Başak Burcu

Toprak grubuna ait olan başak burçları, 29 Mart tarihinde finansal konular ile ilgilenecek. Var olan imkanları arttırmak ya da sonuçlar almak adına konuşmalar gerçekleşebilir.

Terazi Burcu

Ay, terazide ileri hareketinde olacak. Bu durum terazi burçları için olumlu etkiler barındıracak iken objektif davranılması terazilerin yararına olacaktır.

Akrep Burcu

Akrepler, 29 Mart gününde mantıklı duruşlar sergileyecek. Uzun zamandır üzerinde çalışılan konularda ilk adımlar atılabilir. Manevi konulara da ilgi duyulabilecek iken güçlü sezgiler akrepleri istedikleri sonuca götürecektir.

Yay Burcu

Yay burçları, 29 Mart 2021 tarihinde yakın çevresi ile buluşmalar düzenleyebilir ve arkadaşlarından yardım görebilir. Yeni bir işe başlanıyor ise 29 Mart günü yaylar için uygun bir gün olacaktır.

Oğlak Burcu

Toprak grubundan olan oğlak burçları, 29 Mart’ta yurt dışı ve seyahat konuları ile ilgilenebilir. Uzakta olan insanlardan yeni haberler alınabilir.

Kova Burcu

Hava grubundan olan kovalar, yeni günde mücadeleci yönlerini ortaya çıkarabilir.

Balık Burcu

Balık burçları, ikili ilişkileri ile ilgilenecek. 29 Mart’ta hassas davranışlar sergilenebilir.