28 Ocak Aslan Dolunayı ve Burçlara Etkisi

28 Ocak Perşembe günü gece saatlerinde Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşeceği biliniyor. Bugün gerçekleşecek olan dolunayda element dengesi ile ilgili olarak havanın baskın suyun ise eksik olduğu görülürken gökyüzü bize değişim ihtiyacını, özgünlüğü, güvensiz hissetme ve duyguları paylaşma eksikliği temalarını fısıldıyor. Bununla birlikte Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunayda sabit nitelikler de öne çıkarken değişimin karşıtı olan engeller, dirençler ve inatçılık da öne çıkmış durumda. Bilindiği üzere dolunayların ve yeni ayların etkisi 2 hafta süre boyunca insanlar üzerinde oldukça fazla etkilere sahiptir. Ancak bu ay tutulmalarının yaşandığı dönemlerde genel olarak ilk 3 gün en önemli faza sahip olan zaman dilimidir. Bu gece yaşayacağımız Aslan dolunayı ise ekonomik süreçler, eğlence hayatı, arkadaş çevresi ya da aşk ile ilgili olacak. Bazen vazgeçmenin ya da bırakmanın ne kadar zor olduğunu, bunu yapacak cesarete sahip olmadığımızı ya da belki bunu başarırız ama başardıktan sonra önünüze çıkacak olumsuz koşulları düşündüğümüz için yeniliklere cesaret edemediğimiz durumlar olur. İşte bu gece gerçekleşecek olan Aslan dolunayı bu tip durumlar için bize cesaret veriyor. Aynı zamanda vazgeçmenin de güvenli olabileceği fikrini bize aşılayacak.

Yükselen Koç

Yükselen burcu koç olanlar gündemlerinde arkadaşları ile ilgili olaylar yaşayabilirken eskiden kalma sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Maddi durumlarla da ilgili konular gündeme gelebilir. Genel olarak hobiler, çocuklar ya da aşk hayatı ile ilgili harcamalar beklenmeyen durumlar ile birlikte yaşanabilir. Yükselen koçların bu dönemde özellikle bu 3 gün olmak üzere 2 hafta boyunca iş hayatlarında dengeleri sağlamaları ise tavsiye ediliyor.

Yükselen Boğa

Yükselen boğalar ise Aslan dolunayının ev ile ilgili olan etkisini üzerine topluyor. Anne, baba ve ev temalarını işleyecek olan yükselen boğalar iş hayatlarında da eğer eskiden kalma yarım bir konuları varsa onları gündeme getirip tamamlama fırsatı bulacak. Yükselen boğalar sabit burç olsa da hayata bakış şekillerinde çok fazla inatçı ve üreten bir konumda olmayı özellikle önümüzdeki 3 gün tercih etmemeliler.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için ticaret ve ilişkiler konusu gündemde. Dış ülkeler ya da hukuki bir süreç ile ilgili geçmişten bir konu varsa bu dönemde o temalar tekrar hatırlanabilir. Aynı zamanda yükselen ikizlere herhangi bir konuyu takıntı haline getirmemeleri tavsiye edilmekte.

Yükselen Yengeç

Yükselen yengeçler bu Aslan dolunayında kendisi ile ilgili olan bireysel konulara odaklanacak. Yükselen burcu yengeç olan su grupları, kendilerini değerli hissetmek için yapacakları eylemler ile ve yapacağı harcamalar ile birlikte bu dolunayı atlatacak. Arkadaşlar arasında alacak verecek ilişkileri varsa bu dönem sorunlu geçebilir. İkili ilişkilerde manipülasyon ya da kıskançlıktan uzak durmaları onların faydası olacak.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslanlar ise 28 Ocak Aslan dolunayında fiziksel konularda ve bireysel kararlarda daha emin bir duruş sergileyecek. İkili ilişkilerinde eski konular gündeme gelirken sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Yükselen başaklar için ise Aslan dolunayında kişinin kontrolü dışında olan olaylar sakinlik ile izlenilmeli ve fazla tepki verilmemelidir. Yükselen başaklar eğitim ve ticari konularda zorluk çekebilecek bir döneme girerken çalışma arkadaşları ile eski konuların gündeme gelmesi canlarını sıkabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen teraziler için arkadaşları ile ilgili olan bazı sorunlara odaklanmaları gereken olaylar yaşayacaklar. Eski sevgilileri ile ilgili durumlar da karşılarına gelebilirken aileye özen göstermeleri hane içinde denge kurmaları tavsiye edilmektedir. Yükselen akrepler ise Aslan dolunayının kariyer ile ilgili olan kısmını kendilerine çekecekler. Aile içinde yaşanan eski bir problem varsa bu dönemde denge kurmaya çalışılabilir ve güç savaşlarına katılabilirler. Bu duruma dikkat edilmesi gerekiyor.

Yükselen Yay

Yükselen yaylar ise fanatiklikten ve kalıplaşmış bir inançları varsa bunlardan uzak durmalıdır. Her ne kadar özellikle bu dönemde katı bir bakış açısı onları çok zorlasa da bu durumu değiştirmek için çaba göstermeliler. Aynı zamanda maddi konularda hırslı olunmaması gerekir.

Yükselen Oğlak

Yükselen Oğlak burçları önümüzdeki günlerde maddi konular ile ilgili gündem yaşayacaklar. Başkalarından elde edilen gelir önlerine çıkabilirken yükselen oğlaklar otoriter yaklaşımlardan da uzak durmalı, daha ılımlı bir davranışı tercih etmelidirler.

Yükselen Kova

Yükselen kovalar bu kez ikili ilişkiler yerine biz demeyi tercih edecek. Ancak aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilirken gizli düşmanları da birden ortaya çıkabilir.

Yükselen Balık

Yükselen balıklar ise iş ortamlarında ve sağlık ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayabilirler. Kardeşleri ile ilgili konular gündeme gelebilecekken arkadaşları ile güç savaşına girmekten yükselen balıklar kaçınmalıdır.