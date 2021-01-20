275 Gram Doğmuştu! Son Hali İse Herkese Umut Oldu

275 gram bebeği şimdilerde ki hali ise görenleri şaşırtıyor, minik bebek şimdilerde oldukça sağlıklı ve büyüyüp okula gidecek yaşa geldi

275 Gram Doğmuştu! Son Hali İse Herkese Umut Oldu

Dünyaya 275 gram olarak gelen bebek,  yaşayamaz diyenlere inat hayata tutundu.  Doğduğunda bir insan avucuna sığan minik bebeğin, şimdiki  haliyle arasında çok büyük farklar var.  bebeğin şimdiki halini gören herkes  gözlerine inanamıyor,  bebeğin inatla hayata tutunması çoğu insana  hem şaşkınlık hem de umut verdi..

  Doğduğu zaman sadece 275 gram olan ve kimsenin yaşayacağı ihtimalini  vermediği minik parmak bebek,  mucize bir şekilde hayata tutundu.

 Bebeğin  hayata tutulmasında belki de en etkili olan kolay annenin,  doktorlara bebeğin kaç haftalık olduğuna ilişkin  bilerek yanlış bilgi vermesiydi. Prematüre  bebek,  dünyanın en küçük  bebeği olarak  biliniyor.  Şimdilerde ise o minik bebek oldukça sağlıklı ve  güzel bir kız çocuğu haline geldi.

  Dünyanın  uzun bir süre gündemine yerleşen Amilia  Taylor dünyaya gözlerini açtığında henüz 21 haftalıktı,  minik bebeğin hayatta olmasını sağlayan olay ise prematüre bebeğin, annesinin doktorlara kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesiydi. 

  Anne doktorlara bebeğin 21 haftalık değil de 24 haftalık olduğunu söyledi. Böylece kürtaj limitini aştıklarını düşünen doktorlar bebeği kurtarmak adına adeta seferber oldular.  Dünyanın en küçük bebeği olarak bilinen Amilia Taylor’un  annesi  Sonya bebeğine ilişkin şu sözleri kullandı, ona İlk baktığım andan itibaren yaşayacağını biliyordum,  diyerek  umut dolu olduğunu belirtti.  Doktorlar ise minik bebeğin  durumunu yaklaşık bir ay sonra anladılar,  4 ay hastanede kalan parmak bebek  bugün ise sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.  Annesi bebeğinin  24 değil de 21 haftalık olduğunu söyleseydi minik bebek şu an hayatta olmayabilirdi. Amilia Taylor  şu an okul çağında ve bütün eğitim masrafları bir vakıf tarafından üstlenilmiş durumda. Küçük kızın mucizevi bir şekilde hayatta kalması  herkesi  hem çok  mutlu edip hem de umut kaynağı oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 17:58
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