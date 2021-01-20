275 Gram Doğmuştu! Son Hali İse Herkese Umut Oldu

Dünyaya 275 gram olarak gelen bebek, yaşayamaz diyenlere inat hayata tutundu. Doğduğunda bir insan avucuna sığan minik bebeğin, şimdiki haliyle arasında çok büyük farklar var. bebeğin şimdiki halini gören herkes gözlerine inanamıyor, bebeğin inatla hayata tutunması çoğu insana hem şaşkınlık hem de umut verdi..

Doğduğu zaman sadece 275 gram olan ve kimsenin yaşayacağı ihtimalini vermediği minik parmak bebek, mucize bir şekilde hayata tutundu.

Bebeğin hayata tutulmasında belki de en etkili olan kolay annenin, doktorlara bebeğin kaç haftalık olduğuna ilişkin bilerek yanlış bilgi vermesiydi. Prematüre bebek, dünyanın en küçük bebeği olarak biliniyor. Şimdilerde ise o minik bebek oldukça sağlıklı ve güzel bir kız çocuğu haline geldi.

Dünyanın uzun bir süre gündemine yerleşen Amilia Taylor dünyaya gözlerini açtığında henüz 21 haftalıktı, minik bebeğin hayatta olmasını sağlayan olay ise prematüre bebeğin, annesinin doktorlara kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesiydi.

Anne doktorlara bebeğin 21 haftalık değil de 24 haftalık olduğunu söyledi. Böylece kürtaj limitini aştıklarını düşünen doktorlar bebeği kurtarmak adına adeta seferber oldular. Dünyanın en küçük bebeği olarak bilinen Amilia Taylor’un annesi Sonya bebeğine ilişkin şu sözleri kullandı, ona İlk baktığım andan itibaren yaşayacağını biliyordum, diyerek umut dolu olduğunu belirtti. Doktorlar ise minik bebeğin durumunu yaklaşık bir ay sonra anladılar, 4 ay hastanede kalan parmak bebek bugün ise sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Annesi bebeğinin 24 değil de 21 haftalık olduğunu söyleseydi minik bebek şu an hayatta olmayabilirdi. Amilia Taylor şu an okul çağında ve bütün eğitim masrafları bir vakıf tarafından üstlenilmiş durumda. Küçük kızın mucizevi bir şekilde hayatta kalması herkesi hem çok mutlu edip hem de umut kaynağı oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 17:58