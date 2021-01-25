27 binden fazla kişi sokağa çıkma yasağını deldi!

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri dâhilinde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulurken, vatandaşlardan bazıları söz konusu kısıtlamaları ihlâl ediyor. Hafta sonu İstanbul'dan gelen görüntülerde vatandaşların yasak dinlemeden sahillerde yürüyüşe çıktıkları, kendilerine neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise markete veya bakkala gittiklerine dair bahanelere sığındıkları görüldü. Fakat aynı aileden 3 kişinin markete gitmesi polis ekipleri için pek de inandırıcı olmadı.

İçişleri Bakanlığı, 18 Ocak Pazartesi günü ile 25 Ocak Pazartesi günü arasında hafta içi saat 21.00'dan saat 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına vatandaşların genel olarak riayet ettiğini, yasakları ihlâl edenlere ise gereken cezaların uygulandığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 18 Ocak-25 Ocak arasında hafta içi her gün saat 21.00'dan saat 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 27 bin 839 vatandaşa yönelik idari veya adli işlem uygulandığı bildirildi. Koronavirüs ile mücadele tamamlanana ve normal hayata geçiş yapana kadar vatandaşlara fiziki mesafe, maske ve hijyen çağrısında bulunulan açıklamada, Türk milletine sabrından dolayı teşekkür iletildi.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarının ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük tespit edilen koronavirüs vakalarının belirli bir sayının altına gerilemesi halinde yasakların aşamalı olarak esnetileceğini ancak tüm vatandaşların kendi önlemlerine riayet etmeyi sürdürmeleri gerektiğini söylemişti.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, sokağa çıkma yasaklarının vaka ve hasta sayılarının gerilemesinde önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle yasakların kaldırılması konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etmişti. Prof. Dr. İlhan, vaka ve hasta sayılarının aşağı yönlü eğilimi sürdürmesi durumunda yasakların kaldırılmasının gündeme gelebileceğini kaydetmişti.

İlk olarak hafta için uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 21.00'dan saat 00.00'a çekilebileceğini belirterek, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hemen kaldırılmayabileceğini söylemişti. Prof. Dr. İlhan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının yalnızca akşam saatlerinde uygulanabileceğini veya hafta sonu yalnızca bir gün söz konusu yasağın geçerli olabileceğini ifade etmişti. Yasakların kaldırılması durumunda vatandaşların kendi tedbirlerini almaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, vatandaşların asla kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerektiğini söylemiş, sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Prof. Dr. İlhan, günlük vakalarda 1.000'li rakamların görülmesi durumunda ülke genelinde yasakların esnetilebileceğini söylemişti. Türkiye'de şu anda bir günde 5 binden fazla vaka tespit edildiği düşünüldüğünde yasakların bir süre daha kaldırılmayacağı söylenebilir. Türkiye'de son bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı 5 bin 277 olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 09:58