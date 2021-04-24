26 Nisan Tam Kapanma Olacak Mı? 21 Günlük Tam Kapanma İddiaları Gündemde

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel koronavirüs tablosuna göre dün itibariyle 302 bin test gerçekleştirildi. 49 bin kişide hastalık tespit edilirken, 343 vatandaşımız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 3.089 olarak açıklandı. 22 Nisan verilerine göre günlük vaka sayısı 54 bin kişi seviyelerindeydi. Dün itibariyle yaklaşık 5 bin kişilik bir düşüş yaşandı. Uzun süredir günlük 50 bin kişi bandından seyreden hastalık için uzmanlar uyarıda bulunuyor. Acilen müdahale edilmemesi durumunda hastalığın seyri boyut değiştirebilir!

21 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in kaleme aldığı yazıda 21 günlük tam kapanmayla ilgili iddialar bulunuyordu. Bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 21 günlük tam kapanmaya işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından flaş bir açıklamayla birlikte 26 Nisan Pazartesi günü tam kapanma başlayabileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak tam kapanma kararının verileceği biliniyordu. Hasta sayılarının giderek yükselmesiyle birlikte tam kapanmanın süresini uzatma ve tarihi geri çekmek için çalışmalar başladı. 26 Nisan tam kapanma kararı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Gece geç saatlerde son dakika açıklamasıyla uzun süreli bir kapanma yaşanabilir. Bireylerin şehirlerarası yer değiştirmesini engellemek adına kararın son dakika açıklanacağı iddia ediliyor.

BİLİMKURULU TOPLANTISI SONRASINDA

Geçtiğmiz gün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında ele aldığımız gelişmeler şu şekildeydi:

Koronavirüs vakalarının kademeli normalleşmeye geçildiğinden beri giderek artması ile birlikte yeni tedbirlerin alınması söz konusuydu. 13 Nisan Salı günü düzenlenen kabine toplantısının ardından, koronavirüsle mücadele için yeni bir yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayacak şekilde bir kısmi kapanma ve şehirlerarası seyahat yasağı kararı alındığı duyurulmuştu. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 haftalık süreç boyunca vaka sayılarında azalma gerçekleşmezse daha sıkı tedbirlerin gündeme geleceğini belirtmiş ve vatandaşları uyarmıştı. Kararların açıklanmasının ardından 1 hafta geçmesine rağmen koronavirüsün yayılımı hala hız kesmediği için yeni önlemlerin yolda olduğu konuşuluyor.

YÜZDE 50 DÜŞMEZSE…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam yaptığı açıklamada koronavirüs yayılım hızının azalmaya başladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre ülkemizde son 24 saatte 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu. Vaka sayıları önceki günlere göre azalsa da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısında artış gözlemlendi. Uzmanlara göre, bu hafta salgınla mücadelede en kritik haftalardan birisi olacak. Vaka sayılarının önce pik yapacağı ve ardından büyük oranda düşüşe geçeceği düşünülüyor. Bu haftanın sonunda yüzde 50 oranında gerileme kaydedilmesi bekleniyor.

Düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka sayısının hızlı bir şekilde 20 bin seviyelerine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği belirtildi.Alınan kararların ağır hasta sayısına ve günlük vaka sayılarına göre değerlendirileceği biliniyor. İki haftanın sonunda salgının seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi halinde mevcut önlemlerin kademeli bir şekilde sonlandırılacağı konuşuluyor. Ancak ağır hasta sayısı kasım-aralık aylarında olduğu gibi 5 binli rakamlara çıkarsa ve günlük vaka sayılarında azalma yaşanmazsa yeni önlemler gelecek. Bu önlemler Haziran ayını da kapsayacak.

9 GÜNLÜK TAM KAPANMA GELİYOR

Alınan tedbirlerin etkilerinin 10 gün içinde tabloya yansıması bekleniyordu ancak görünen o ki kısıtlamanın başlamasından beri 9 gün geçmesine rağmen vaka sayıları hala 60 bin seviyelerinde seyrediyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 5 günde vaka sayıları düşmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından söz ettiği ‘daha sıkı tedbirler’ uygulanmaya başlayacak. Kulislerden gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde en az 9 günlük tam kapanma uygulanacak.

YENİ TEDBİRLER ALINABİLİR

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından yapılan açıklamada, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde vaka sayısının 50 binin altına düşürmek olduğu belirtilmişti. Vakaların düşmemesi durumunda bir sonraki aşamada önlem olarak kuaför ve berber salonlarının, AVM’lerin tamamen kapanabileceğini hatta 8 ve 12. Sınıflar dahil hiçbir öğrencinin okula gidemeyeceğini dile getiren Prof. Dr. İlhan, özel sektör ve kamuda çalışan vatandaşları kapsayan kısıtlamaların da iyice arttırılabileceğini söylemişti.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaka sayılarının düşmemesi halinde alınan önlemlerin ağırlaştırılacağını belirtmişti. Son düzenlenen kurul toplantısında Ramazan bayramında 9 günlük bir tam kapanmanın söz konusu olacağına dair iddialar oldukça güçlü. Bu tedbir hayata geçirilirse 7 Mayıs Cuma gününden itibaren başlayacak şekilde 17 Mayıs sabah 05.00’a kadar tüm şehirlerde tam kapanma olacak.

Bugün sosyal medya gündemine gelen gelişmelerle birlikte 26 Nisan Pazartesi günü tam kapanma başlayacağı ve 21 gün süreyle tam kapanma yaşanacağı iddia ediliyor.