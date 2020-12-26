26-27 Aralık 2020 Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs genelgesi ile marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağının detaylarını merak ediyor. Gıda, temizlik ürünü gibi ihtiyaçları karşılamak için gidilen market, fırın, manav, bakkal gibi işletmelerin kaça kadar açık olduğu açıklandı.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre market ve benzeri işletmelerin kısıtlama kapsamındaki çalışma saatleri belli oldu. Genelgede yer alan bilgilere göre, kısmi kısıtlamanın olduğu hafta içi günlerinde market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi işletmeler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tam kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günlerinde bu işletmeler 10.00 ile 17.00 saatlerinde hizmet verebilecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlama kapsamında olan Cumartesi ve Pazar günlerinde market, bakkal, manav, kasap, fırın ve kuruyemişçiler gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altında olan vatandaşlar hariç olmak üzere tüm vatandaşlar, araç kullanmamak şartı ile zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikamet ettikleri konuma en yakın market, manav, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler gibi işletmelere gidebilecektir. Söz konusu saatler arasında market, manav, bakkal, kasap, kuruyemişçiler, fırınlar ve online sipariş alan firmaların evlere servis yapması da serbest olacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00’da açılıp 20.00’da kapanıyor.

Hafta sonu ise 10.00 ile 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

A101 hafta sonu saat 10.00’dan 17.00’a kadar çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00’da hizmet vermeye başlayıp saat 17.00’de kapanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Bu yasak kapsamında, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde bazı işletmeler kısıtlamanın dışında olacak ve vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gidermek için bu işletmelere yasak saatleri arasında gidebilecek. Kısıtlama dışında olan işletmeler; eve paket hizmeti verenler, market, bakkal, kasap, manav vb. olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 07:09