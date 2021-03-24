25 Mart Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları, 25 Mart Perşembe gününde keyif aldıkları konular ve heyecan duyulan etkinliklere yer verebilir. Yeni günde eğlenceli taraflar ortaya çıkacaktır. Ancak ego durumlarına dikkat edilmesi koçlar için tavsiye edilmektedir.

Boğa Burcu

Toprak grubuna ait olan boğa burçları, 25 Mart tarihinde aile ile ilgili olan konular ile ilgilenebilir ve şefkatli yönlerini açığa çıkarabilir. Ev içinde tamamlanılması gereken işlerin sayısı artış gösterecek iken, boğalar enerjik bir şekilde bu duruma çözüm bulabilir.

İkizler Burcu

İkizler burcu, 25 Mart tarihinde iletişim ile ilgili olan konuları gündeme getirebilir ancak tedbirli davranılması onlar için tavsiye edilmektedir. İletişim konuları yeni günde yanlış anlaşılmalara neden olabilecektir.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeç burçları, maddi konular ile ilgili hareketlenmeler ile karşı karşıya kalabilir. Bütçelerin kontrol altında tutulması yengeçler için önerilmektedir.

Aslan Burcu

25 Mart Perşembe gününde Ay, aslan burcunda ileri hareketini sürdürecektir. Bu dönemde aslanlar ise kendilerinden emin bir duruş sergileyebilecek ve bireysel meseleler ile ilgilenebilecek. Ancak karşılaşılan konularda gerçekçi bir tutum sergilenmesi onları başarıya götürecektir.

Başak Burcu

Toprak grubundan olup ve her konuda dikkatli davranmaları ile tanınan başaklar, Perşembe günüde manevi yönlerini ortaya koyacak ve spiritüel konulara ağırlık verecek. Yeni tanışılan kişiler ile bir araya gelinebilecek iken güçlü sezgiler başak burçlarını doğru yola götürecektir.

Terazi Burcu

Terazi burçları, yeni günde etkileşim açısından hareketli zamanlar geçirecektir. Ortak çalışmalar ve sosyal konular da terazilerin gündeminde olacakken hareketli bir güne hazır olunmalıdır.

Akrep Burcu

Su grubuna ait olan ve güçlü sezgileri ile tanınan akrep burçları, 25 Mart tarihinde iş ve kariyer konuları ile ilgilenebilir. Onlara tavsiye edilen durum ise ikili karşılaşmalarda objektif davranılmasıdır.

Yay Burcu

Özgürlüğe düşkünlükleri ile tanınan yay burçları, Perşembe gününde bağımsız hareket etmek isteyecek ve heyecanlı anlar yaşayacak. Seyahat ve gezi planları da yeni günde yapılabilir.

Oğlak Burcu

Toprak grubundan olan oğlak burçları, finansal konular ile ilgilenecek. Bütçeyi fazla geçilmemesi onlar iyi iyi olacaktır.

Kova Burcu

Hava grubundan olan kovalar yeni gün Perşembe’de yakın çevresinden fikir alabilir ve kafalarındaki projeleri gerçekleştirmek için harekete geçebilir.

Balık Burcu

Su grubundan olan balık burçları, Perşembe gününde sağlıklarında problemler ile karşılaşabilir. Doktorlardan gelen tavsiyeler iyi bir şekilde dinlenmelidir.