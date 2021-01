240 Ay Vadeli Sadece %0,49 Faiz Oranıyla TOKİ Projeleri Başladı! İşte Başvurular

TOKİ Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda yeni konut projelerine başladı. Vatandaşlarımız da yükselen krediler sonucunda TOKİ sosyal konutlarına her zamankinden daha çok ilgi gösteriyor. Peki TOKİ tarafından her sene yapılan sosyal konut projeleri başladı mı, hangi şehirlerde inşaat yapılacak? İşte vatandaşlarımıza 2021 TOKİ projelerine dair tüm ayrıntılar derledik.

Ev almak isteyen kira ödemekten sıkılan özellikle de dar gelirli aileler için TOKİ sosyal konutları oldukça önemli. Gelir düzeyi asgari olan her hane sosyal konut projelerinden faydalanabiliyor. Her yıl odluğu gibi bu yılda TOKİ tarafından ülkemizin her şehrine onlarca sosyal konut yapılacak. Bizde sizler için yapılacak konutlara dair her şeyi detaylıca açıkladık. Adım adım 2021 TOKİ sosyal konutları haberimizde.

SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?

Sosyal konut projeleri her yıl Toplu Konut İdaresi tarafından ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ve öncelikli aileleri ev sahibi yapmak için yapılan piyasaya değerinin çok daha altında uygun rakamlar ve ödeme seçenekleriyle satışa sunulan konutlardır.

Sosyal konut projelerinde gelir düzeyi ise belli bir seviyenin altında olanlara öncelik verilmektedir. Uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşlarımızın kiradan daha ucuz rakamlara ev sahibi olabiliyor. Bu projelerdeki en önemli husus ise uzun vade süresi. Vatandaşlarımıza 120 ay vadenin yanı sıra 240 aya kadar da vade hakkı tanınabiliyor.

Gelir düzeyi asgari ücrete yakın ya da bu düzey civarında olan herkes konutlara başvurabilir. Yine orta gelir sınıfı vatandaşlar içinde daireler bulunmakta. 2+1 dairelerin yani sıra 3+1 daireler de bulunuyor.

Projelere başvuruda ise belirli koşullan aramakta. Bazı vatandaşlarımızın başvuruları da öncelikli olarak alınmakta.

İlk aranan koşul ise T.C vatandaşı olmak. Sadece ülkemizin vatandaşları bu sosyal konutlardan yararlanabilir. Yine yapılacak olan konutun bulunduğu il-ilçe sınırlarında en az 1 yılda az süreyle ikamet etmek ya da oranın nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Yine ailenin aylık geliri de 5500 Türk lirasının altında olmalıdır. (2020 şartlarına göre) ayrıca vatandaşlarımızın 25 yaşından büyük olmaları ve konut sahibi olmamaları gerekmektedir.

0.49 FAİZ VE 240 AY VADE İMKANI

Projeler yine ülkemizin her ilinde yapılmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımıza kredi seçenekleri içinde %0,49 oranında konut faiz oranı ve 240 aya kadar da vade seçeneği sunuluyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2020 yılında sosyal konut projeleri için başvurular Aralık ila Ocak ayında alınmıştı. Şubat döneminde ise kura işlemleri başlamıştı. Fakat 2021 yılında kısıtlamalar da devam ettiği için başvuru sürecinin Şubat ila Mart dönemi arasında olması bekleniyor.