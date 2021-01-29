24 saatte 303 kişi öldü! Bir ülke daha kapandı

Koronavirüs Avrupa ülkelerini sarsmaya devam ediyor. Pandeminin son dönemde en fazla etkilediği ülkelerden biri de Portekiz oldu. Söz konusu ülkede son bir günde 303 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Pandeminin başından beri kayıtlara geçen en yüksek can kaybı gerçekleşmiş oldu. Portekiz'de şu ana kadar 11 bin 608 kişi koronavirüsten öldü. Söz konusu Avrupa ülkesinde son bir günde 16 bin 432 vaka saptandı. Böylece şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 685 bin 383 oldu.

Yeni tedbirler duyuruldu

Koronavirüs tablosunun kötüye gitmesi üzerine Portekiz hükümeti tarafından yeni tedbirler duyuruldu. Söz konusu ülkenin sınırlarının 29 Ocak Cuma gününden itibaren kapatılacağı bildirildi. Portekiz vatandaşlarının 15 gün süresince ülke dışına çıkamayacakları ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Cabrita'dan geldi.

"Brezilya ile bütün uçuşlar askıda"

Cabrita, milli bir strateji kapsamında Portekiz vatandaşlarının 15 gün süresince deniz, hava veya kara yolu ile ülke dışına çıkmalarına yönelik yasak getirildiğini duyurdu. İngiltere ile uçuşların halihazırda kısıtlandığını hatırlatan Cabrita, Brezilya bütün uçuşların da askıda olduğunu ifade etti. Cabrita, AB'de (Avrupa Birliği) bulunan tehlikeli bölgeler arasında uçuşları kısıtlamaya yönelik kararlara fayda sağlanacağını söyledi. Portekiz'de mecburi olmadığı sürece insanların evlerinden çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

Portekiz Başbakanı Costa, okulların eğitime devam edeceğini açıklamış, fakat koronavirüs vakalarının patlak vermesi nedeniyle oluşan baskı üzerine okulların kapanmasına yönelik karar almıştı. Okulların iki hafta boyunca kapalı kalacağı belirtilmişti. İki haftalık sürenin daha sonra telafi edileceği duyurulmuştu. Tatil döneminde özel okullarda uzaktan eğitimin sürdürülmesine karşı çıkan hükümet, bu durumun fırsat eşitsizliğine neden olacağını belirtmişti. Hükümet, bu nedenle özel okullarda uzaktan eğitim uygulamasına en az iki hafta boyunca yasak getirmişti. Hatırlanacağı üzere devlet okullarının koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim konusunda yeterli imkânlara sahip olmamaları eleştirilmişti.

Karar tepki çekmişti

Özel okullarda uzaktan eğitimin yasaklanması tepkilere neden olmuştu. Sosyal Demokrat Parti lideri Rio, özel okullarda uzaktan eğitime yasak getirmenin Marksist ve totaliter rejimlerde karşılaşılabilecek bir yöntem olduğunu söylemişti. Rio, söz konusu kararın kamu sağlığını korumaya herhangi bir fayda getirmeyeceğini ifade etmişti. Veliler tarafından bu karara karşı imza kampanyası başlatılmıştı. Özel Okullar Birliği, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alındığını ve Anayasa'nın ihlâl edildiğini belirtmişti.

Portekiz Savunma Bakanı koronavirüse yakalanmıştı

Portekiz Savunma Bakanı Cravinho, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Söz konusu bakanın test sonucu pozitif çıkmıştı. Cravinho'nun hafif semptomlar gösterdiği ve genel durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. Cravinho, sol azınlık hükümetinde koronavirüse yakalanan yedinci bakan olarak kayıtlara geçmişti. Bu durum ülkedeki koronavirüs tablosu konusunda endişelendirmişti.