24 binden fazla kişi sokağa çıkma yasağını deldi!

Türkiye'de bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmeyen vatandaşlara gerekli işlemler uygulanıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı, pandemi ile mücadele kapsamında hem bireysel sağlığın hem de toplumsal sağlığın muhafaza edilmesi için sokağa çıkma yasaklarının sürdüğüne dikkat çekti. Söz konusu açıklamada, hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağının Cuma günleri saat 21.00'dan Pazartesi günleri saat 05.00'a kadar aralıksız şekilde sürdüğü ve vatandaşların bu yasaklara genel anlamıyla riayet ettiği belirtildi.

11 Ocak Pazartesi günü ile 18 Ocak Pazartesi günü arasında belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına 24 bin 755 vatandaşın riayet etmediği ve söz konusu vatandaşlara idari işlem veya adli işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, koronavirüs ile mücadele bitene ve normal hayata geçene kadar fiziki mesafe kuralına dikkat edilmesi, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Türk milletine pandemi ile mücadele sürecinde gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasaklarının koronavirüs tablosuna olumlu yansıdığı görüldü. İnsanların bir arada bulunmalarını engelleyen sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra kafe, restoran ve eğlence merkezi gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması da verileri pozitif yönde etkiledi. Türkiye'de son bir günde 6 bin 436 vaka kayıtlara geçti. Koronavirüs son bir günde 165 can aldı. Son bir günde iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 812 oldu. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 300 binden fazla vaka tespit edilirken, 23 bin 997 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplu aşılama başladı

Türkiye'de bilindiği üzere toplu aşılamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre şu ana kadar 735 binden fazla kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Çin'den alınan CoronaVac aşısını ilk yaptıran isim Sağlık Bakanı Koca oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilim Kurulu üyeleri sırasıyla aşı yaptırdı. Türkiye'de sağlık çalışanlarının ardından engelli, yaşlı, koruma evlerinde yaşayan kişiler ile çalışan kişilere aşı uygulanacak. Daha sonra da 65 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanacak. Koca'nın çağrısı üzerine şu ana kadar koronavirüs aşısı yaptıran parti liderleri Bahçeli ve Akşener oldu. Kılıçdaroğlu ise aşı için sırasını bekleyeceğini duyurdu.

