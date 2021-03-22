23 Mart 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları, Ay’ın yengeç burcunda ilerlemesine devam ederken ev ve aile konuları gündemdeki yerini koruyacak.

Boğa Burcu

Boğa burçları, iletişimsel konularda ve ticari meselelerde şanlı bir gün geçirebilir. Duygusallık hissedilebilir ve duygusal bir gün geçirebilir. Kendilerini ifade etmek isteyen boğalar, gezegen hareketleri tarafından desteklenecektir.

İkizler Burcu

23 Mart tarihinde ikizler burçları maddi konular ile gündeme gelebilir. Sevilen kişiler için alışveriş yapılması Salı gününde yaşanabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç’te ilerleyen Ay, yengeç burçlarına cesaret vermeyi sürdürecek. Salı gününde hırslı yönler ortaya çıkabilecek iken sakin kalmaya özen gösterilmelidir.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 23 Mart tarihinde sürprizler ile karşılaşabilir ve manevi anlamda kendilerini mutlu hissedebilir. Aslanlar yeni günde fedakar özelliklerini gösterebilir.

Başak Burcu

Salı gününde başaklar, sosyal konularda aktif bir tutum sergileyebilir. Sıra dışı işler ile uğraşılması olanaklı olacaktır.

Terazi Burcu

Terazi burçları 23 Mart gününde fiziksel özellikleri ile ilgilenecek ve nasıl göründükleri ile ilgilenecek. İtibar ve prestij ile ilgili konular gündeme gelecek iken hedefler doğrultusunda odaklanılarak bir gün geçirilebilir.

Akrep Burcu

Su grubuna ait olan akrep burçları, 23 Mart Salı gününde yurt dışı bağlantılı işler ile ilgilenebilir ve seyahat planları yapabilir. Yapılacak olan geziler sırasında tanışılan insanlar ve görülen yerler, akrepler üzerinde derin izler bırakabilir.

Yay Burcu

Yay burçları için finansal konular ve yatırım işleri gündeme gelecektir. Yaylar, baskıyı ve duygusal stresi kontrol altında tuttuğu sürece olumlu gelişmeler ile karşılaşabilir.

Oğlak Burcu

Toprak grubundan olan oğlak burçları, ikili ilişkiler açısından dalgalı bir gün geçirecek ve hassas davranışlar sergileyecek. Oğlaklar, partnerleri ile uyum yakalamak adına kendilerinden çok eşlerini düşünmelidir.

Kova Burcu

Hava grubuna ait olan kova burçları, 23 Mart Salı gününde üretkenliklerini ortaya çıkaracak ve çalışkan davranışlar sergileyecek. Beslenme, sağlık ve ya şifa ile ilgili konular kovaların gündeminde bulunabilir.

Balık Burcu

Su grubunun duygusal burcu balık, 23 Mart tarihinde aşk, tutku ve heyecan peşinde koşabilir. Yaratıcılık ve sanatsal yönlerin de ortaya çıkacağı yeni günde balıklar için tavsiye edilen kalplerinin seslerini dinlemeleridir.