23-24-25 Nisan'da Sokağa Çıkma Yasağı! İçişleri Bakanlığı Genelge Yayınladı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeye göre 3 günlük bir sokağa çıkma yasağının uygulanacağı öğrenildi. Bakanlığın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu genelgenin “23 Nisan Sokağa Çıkma Yasağı” konusunu içerdiği açıklandı. 81 il Valiliğine gönderilen genelgeye göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününün resmi tatil olması sebebiyle bu hafta sonuna özel olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacağı ve Cuma Cumartesi Pazar günlerinin tamamını kapsayacağı ifade edildi. Yasağın sona ereceği tarihin ise 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00 olacağı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu genelge ve 23-24-25 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği konu ve 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarı ile başlayacak olan yasak.

Korona virüs günlük pozitif vaka sayısının 60 bini açması sonrasında edinilen son bilgilere göre 3 günlük kapanma kararının alındığı öğrenildi. 81 il Valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge 23 Nisan sokağa çıkma yasağı konulu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan genelgede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü ile birlikte devamındaki hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberi bildirildi.

3 Günlük Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak açıklamış olduğu korona virüs tablosuna göre vaka sayısının 60 bini aşması sebebiyle 22 Nisan Perşembe günü itibariyle saat 19.00’dan itibaren 23-24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında Cuma Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde kurallar belirlendiği ve yasağın 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’da sona ereceği belirtildi. Aynı zamanda genelge ile daha önceden belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına muaf yerler ve kişiler listesinin de geçerli olacağı kamuoyu bilgisine sunuldu.