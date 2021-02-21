22 Şubat Haftası Burç Yorumları! 22 Şubat 2021-28 Şubat 2021

Ünlü astrolog Murat İpek, 22 Şubat ile 28 Şubat arasında burçların yeni haftada karşılaşabilecekleri durumlar hakkında yorumlar yapıp okuyucuları bilgilendiren açıklamalara imza attı. Koç burçları yeni haftada duygusal dünyalarında dönemi gelişmeler ile karşılık verebilecek durumda olurken maddi konularda dikkatli olmaları gereken günler yaşayacak. Aynı zamanda hafta sonuna doğru gerçekleşecek olan Dolunay, çalışma koşullarında değişiklik yapmalarına yol açabilir. Boğa burçları ise maddi konularda fırsatlar ile karşılaşabilir ve ailesi, arkadaşları ile ilgili olan konular gündemlerine gelebilir. İkizler burçları ise yeni haftada genel olarak maddi durumlar ile ilgili olurken sağlık konularına dikkat etmeli özellikle üst solunum yollarını korumak için çaba göstermeleri tavsiye edilmektedir. Yengeç burçları ise yeni haftada kendileri ile ilgilenip kendileri ile ilgili olan konuları dikkat ile inceleyebilirler.

burçları ise haftaya durgun başlarken haftanın son gününde gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte gergin zamanlar geçirmek olası bir durumdur. Eğer başlamak istedikleri yeni bir iş varsa Aslan burçları bu konuda aceleci davranılmamalıdır.burçları ise yeni haftada baş ağrısı çekebilir ve önlerinde yapmaları gereken çok fazla iş bulunabilir. Hafta sonuna doğru rahatlama gösterebilecek olan başaklar bu durumu bir süreç olarak görmeli.burçları ise iletişim ile ilgili olan konularda dikkatli olmalı ve sosyal çevrelerinde tedbirli davranmalılar. Dolunayda dinlenmeleri tavsiye edilen Terazi burçları için önemli bir hafta olacak.

Akrep burçları ise evlilik gibi konular ile ilgilenebilir. Yeni haftada olumlu açılar alacak olan Akrep burçları, hayata daha ümitli bakacak. Yay burçları ise yeni haftada aktif olarak çalışacak iken merhametli ve adil davranmaları onlara tavsiye edilmektedir. Oğlak burçları ise yeni haftanın ilk günlerinde maddi konulardan gerilim yaşayabilir. Ancak aile bireylerinden alacakları destek ile bu konularda rahatlama göstermeleri olasıdır. Hafta sonuna doğru artık sıkıldıkları konular varsa Oğlak burçları onları dönüştürmek ya da bırakmak için çaba göstermelidir. Kova burçları ise yeni haftada sağlıklı kararlar alacak para konularında değişim yaşamaları olası olan bir haftaya girecek olan kovalar yeni haftada kendileri ile ilgili olacak. Balık burçları ise yeni haftada çalışma koşulları ile gündeme gelirken olumsuzluklara çok fazla takılmamalı ve pozitif düşünmeliler.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 18:06