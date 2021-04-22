22 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde sorumluluk sahibi yönlerini ortaya çıkaracak. Bitkin ve yorgun hissetmeleri de mümkün olan koçlar yeni günde zihinlerini rahatlatmak için meditasyon yapabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde partnerleri ile ilgili sorunlar yaşayabilir ve çözüm bulma arayışına girecek. Yeni günde Venüs ve Merkür’ün de boğada ilerlemesi ile birlikte bu burcun sahipleri kendilerini diğer günlere göre daha şanslı hissedebilir.

İkizler Burcu

İkizler burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde düşündüklerini ve hissettiklerini anlatmaya çalışacak ancak hislerini söze dökmekte zorlanacak. Partnerler ile çatışma içine girilmesinden kaçınılması ikizler burçları için tavsiye edilmektedir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde düşündüklerini hayata geçirecek ve sorunları hakkında çözümler bulmaya çalışacak.

Aslan Burcu

Aslan burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde çalışkan yönlerini ortaya çıkaracak ve baskı altında kalmaktan kaçınacak. İş hayatında da bazı toplantıların gerçekleşmesi aslan burçları için olası bir durumdur.

Başak Burcu

Başak burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde alıngan davranışlar sergileyebilir ve istemediği sözler sarf edebilir. Eski hataların da tekrarlanmamasını isteyen başaklar yeni günde dikkatli olmalıdır.

Terazi Burcu

Terazi burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde kariyer hayatlarında bazı problemler yaşayabilir ve bu konuda arkadaşlarından yardım alabilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde kendi düşüncelerini yakın çevresi ile paylaşmak isteyebilir.

Yay Burcu

Yay burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde uzun zamandır akıllarında olan bir projeyi hayata geçirmek için çaba harcayabilir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde iş hayatlarında çalışma arkadaşları ile görüşmeler düzenleyebilir ve ileri tarihler için planlar yapabilir.

Kova Burcu

Kova burçları yeni günde iş hayatlarında bazı problemler ile karşılaşabilir ve bunları çözmek için çaba gösterebilir.

Balık Burcu

Balık burçları, 22 Nisan 2021 tarihinde duygusal ve hassas davranışlar sergileyerek yakın çevrelerinden tepki ile karşılaşabilir.