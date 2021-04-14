21 yaşında Şiddet Gören Kadın: Öldürülüp Sokağa Atılmak İstemiyorum

21 yaşındaki Antalya'da yaşayan Gülsüm Demiray isimli genç kadın, eski erkek arkadaşı olan Aziz Seyis’ten şiddet gördüğünü iddia etti ve diğer kadınlar gibi öldürülüp sokağa atılmak istemiyorum, açıklamasında bulundu. Yaşadığı kabus dolu günleri anlatan 21 yaşındaki Gülsüm Demiray, başına gelenleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Genç kadın, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirtti. İlk başta eski sevgilisi Aziz Seyis’in çok kibar ve iyi olduğunu, her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Ancak 4 ay sonra ise sevgilisinin kendisine tokat attığını ve tehdit ettiğini ifade etti. Ayrılmak istediğini söylediğinde de şiddet uygulayan adamın kapısına geldiğini ve neredeyse sabaha kadar kapısında beklediğini açıkladı. Gitmesine istediğinde bile kendisine şiddet uygulayan adamın gitmediğini belirten Gülsüm Demiray, yaşanılan her kavga ardından şiddet uygulayan adamın kapısında olduğunu ifade ettim. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda gördüğü şiddetin boyutunun da arttığını açıkladı.

Üniversiteye Hazırlanıyordu Yediği Dayaklar Yüzünden Kabuslar Görmeye Başladı

Üniversite sınavlarına hazırlanan 21 yaşındaki genç kadın yüzünde atılan tekme ve yumruk sebebiyle hala o kabusun içinde yaşadığını açıkladı. Eski sevgilisi tarafından yediği dayaklar nedeni ile yüzünde şişlikler olduğunu ifade eden 21 yaşındaki Gülsüm Demiray, kendisini korumaya çalıştığında sevgilisinin daha çok dövdüğünü, yüzünü kapatmaya çalıştığında onun inatla vurduğunu söyledi. Artık geceleri kabus görmeye başladığını itiraf eden 21 yaşındaki üniversiteye hazırlanan genç kadın, “Bu kişiden beni kurtarın” diyerek bir yardım çağrısında bulundu.

Eski sevgilisi ile yaşadıkları kavgaların nedenini açıklayan Demiray, kavgaların belirli bir sebebi olmadığını, “saçını neden kestin, yaptığın yemek neden kötü?” gibi konulardan olayların büyüdüğünü anlattı. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz şeklinde ifadelerde bulunan genç kadın, haklı olmasına rağmen dayak yediğini, arkadaşlarına sevgilisinden bahsettiğin de bile bu yüzden dayak yediğini anlattı.

Çıkma tarihleri, fotoğrafların çekildiği tarihlerin hepsinin belli olduğunu, hepsinin durduğunu açıklayan 21 yaşındaki genç, haklı olduğu için korkmadığını, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktıklarına ancak “bir daha yapma” şeklinde cevap olarak mahkemenin bittiğini söyledi.