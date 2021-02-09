21 TIR Dolusu İçki Buhar Oldu: 40 Milyon TL Vurgun!

Sarp Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları doğrultusunda Gürcistan’a yüklü miktarda içki teslimatı yapan bir firmayı takibe aldı. Türkiye’de en büyük içki üreticisi şirketlerden biri olan ilgili firma 21 TIR dolusu içkiyi kağıt üzerinde Gürcistan’a ihraç etmiş gibi gösterdi ancak yapılan çalışmalarda TIR’ların içinde içki değil de, mobilya, sebze ve meyve yüklü olduğu ortaya çıktı.

Şişe başı 160 TL kar!

CNN Türk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre çalışmalar neticesinde Gürcistan’a ihraç edilmiş gibi gösterilen 337 bin şie içkinin Türkiye içinde satıldığı ortaya çıktı. Şirket bu hamleyle, her şişede ortalama 150 TL KDV ve ÖTV ödemesinden kurtuldu ve 40 milyon liraya yakın bir vurgun yaptı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili başlattığı soruşturmada 3 ilde operasyon düzenledi ve içki üretimi ve satışı yapan şirketin 31 yetkilisini gözaltına aldı. TIR şoförleri de ilk ifadelerinde, Gürcistan’a içki değil de farklı yükler götürdüklerini itiraf etti.