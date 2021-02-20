21 Şubat Burç Yorumu Tüm Burçlar

Koç burcu Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının keskinleşmesi ile başladıkları haftaya yaşam kaliteleri artarak devam edecekler. Başarılarını büyütüp güzel bir gün geçirmek için hazırlık yapacaklar. Sahip olduğu değerleri göz önünde turan Koç burcu Güneş'in balık burcuna geçişi ile 21 Şubat günü içe dönüp kendilerini dinlemek isteğini dile getirebilirler.

Boğa burcu ise Güneş’in balık burcuna geçmesi ile sosyal çevreleri ve bu alanda yakınları ile birlikte gerçekleştirecekleri olumlu gelişmeler ile ilgilenebilir. Organizasyonların aranan ismi olan boğa burçları yakın çevresi ile 21 Şubat günü temasta bulamalı ve anlayışlı bir tavır sergilemelidir. Yönetici gezegenleri Venüs ile Mars arasındaki kare açı ile birlikte kariyer alanlarında bekledikleri haberin gelmesini de onlar için olanaklı kılınabilir.

İkizler burcu ise geçmişi artık bırakma kararı alıp geleceğe gitmekten farklı bir yol olmadığının farkına varıyor. Yeniliği ve yeni fikirleri göz önünde bulunduran ikizler burcu, yaşam şartlarını değiştirmek için harekete geçebilir.

Su grubundan olan yengeç burcu ise eski alışkanlıklarını terk edip tecrübeleri ışığında yeni bir düşünce yapısı geliştirmek için bu yeni alışkanlığın tohumlarını ekebilir. Eğitim hayatı ile ilgili olarak bekledikleri bir haber var ise 21 Şubat gününde bekledikleri gelişme önlerine çıkabilir.

ise ikili ilişkilerde geçmişin etkisinden kurtulup güzel başlangıçlar yapmak için fırsatlar ile karşılaşabilir. Artık daha kararlı adımlar ile ilerleyen aslan burçları, 21 Şubat günü mutlu bir güne uyanabilir.

Başak burcu ise Güneş’in karşıt burcu olan balık burcuna geçmesi ile duygusal, sosyal ve kariyer alanındaki tüm ilişkilerini güçlendirip daha güvenli bir ortamda hareket etmeye başlayabilir.

Terazi burçları geçmişi bırakmakta bu dönemde oldukça zorlanırken bu durumu değiştirmek için ilk adımlarını yeni günde atabilir. Akrep burcu ise Güneş’in balık burcuna geçmesi ile birlikte çocuk sahibi olan balıklar için çocukları ile aralarında olan bağları güçlendirebilir.

Yay burçları geçmişten gelen çalışma arkadaşları ile problemler yaşıyorsa bunları çözmek için adım atabilir.

Oğlak burçları ise Güneş’in balık burcuna geçmesi ile kurduğu iletişimlerde daha duygusal ve hassas yaklaşabilirken istemediği durumlar ile karşılaşabilir.

Kova burcu maddi konular ile 21 Şubat gününde ilgilenecek. Yeni haberler alması olasıdır. Kova burcunun karşısına çıkabilmesi olası olan durumlar ile ilgili kararlı durmak ve istediklerinize sadık davranmak yapılması gereken davranış türüdür.