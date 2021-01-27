2040’a Kadar 300 Milyon Kişi Kör Olabilir!

Hava kirliliğinin artması, beraberinde ciddi sağlık sorunlarını getirdi. Yapılan bir araştırmaya göre hava kirliliğinden ötürü, yaşa bağlı göz lekeleri olarak adlandırılan AMD, sarı nokta hastalığı nedeniyle 2040 yılında, 50 yaşın üzerinde 300 milyon insan körlükle karşı karşıya kalacak.

Havadaki tehlikeli maddeler ölçüldü

Sigaranın göz sağlığına olumsuz etkisine hava kirliliği eklendi

İngiltere’de yayınlanan bir bilimsel makalede 2006’dan bu yana göz hastalıklarından şikayetçi olan 115 bin insan üzerinde bir inceleme yapıldı. Bilim insanları bu sonuçlardan yola çıkarak, AMD, yani sarı nokta ile hava kirliliği arasında bir bağlantı kurdu. Çalışma sonucunda özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde, havada nitröz oksit ve hastalığa yol açan küçük maddeler ölçüldü. Araştırmaya katılanların göz muayeneleri yapıldı ve toplamda 286 kişide AMD teşhisi konuldu.

Araştırma sonucunda, hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde yaşayan insanların, kırsal bölgelerde yaşayan insanlara göre yüzde 8’in üzerinde AMD’ye yakalanma riski görüldü. Bununla birlikte sigara içip içilmemesi ve genetik yapının da etkili olduğu aktarıldı. Profesör Robert MacLaren, “AMD hastalığıyla sigara arasındaki ilişki iyi biliniyordu. Ancak atmosfer kirliliğine ilişkin bu yeni bulgu, iklim değişikliği tartışmasına daha da katkıda bulunacaktır” dedi.