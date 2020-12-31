2021’de Altın Fiyatları Ne Olacak? Altın Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor Mu? İşte Uzmanlardan 2021 Altın Fiyatları İçin Tahminler

2020 boyunca çok ciddi bir yükseliş trendine girerek, yatırımcısına çok kazandıran altın için 2021’de önemli beklentiler bulunuyor. Sürekli yükselen grafiğiyle yatırımcın popüler yatırım aracı haline gelen altın için uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. 2021 altın fiyatları ne kadar? Sorusu en sık sorulan sorulardan birisi oluyor. Piyasa uzmanları tarafından altın fiyatları için artış yükseliş trendinin sona ereceğine dikkat çekiyor. Altın fiyatları düşecek mi? Sorusu için uzmanların 2021 ocak ayı değerlendirmeleri pek olumlu bir gidişat sunmuyor. İşte uzmanların altın yatırımcıları için 2021 yılı önerileri!

Döviz ile birlikte geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılında çok ciddi bir artış yakalayan ve değerini çok fazla katlayan altın, yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından birisi oldu. Bu yüzden altın yatırımı son zamanların en popüler trendlerinden birisi oldu. Ancak 2020’nin sonu gelmesi ile birlikte 2021 yılında altın fiyatları düşecek mi? Sorusu yatırımcılar arasında çok fazla dile getirilmeye başlandı. Altın fiyatlarının 2021 yılı itibari ile nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin olarak uzmanlardan birbirinden önemli değerlendirmeler geliyor. Bunlardan birisi de piyasa uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan 2021 Ocak altın fiyatları oldu.

Altın Fiyatları Yine Yükselecek Mi?

Başarılı piyasa analizleri ile en saygın piyasa uzmanlarından birisi olan İslam Memişile ilgili de açıklamalarda bulundu. Memiş, özellikle yatırımcının altın fiyatlarının artık yükselmeyeceği görüşüne sahip olduğuna dikkat çekti. Ocak 2021’de altın için önemli gelişmeler olabileceğini vurguladı. Kapalıçarşı altın fiyatları 24 ayar külçe altın için 450.90 TL olduğuna dikkat çeken Memiş, Cumhuriyet altını için ise 2 bin 991 TL seviyesine kadar düşüş söz konusu olduğunu belirtti.

Altın fiyatları ile ilgili olarak piyasa uzmanı İslam Memiş tarafından çok ciddi sertliğe sahip olan bir hareketliliğin altın piyasaları için söz konusu olmayacağı belirtildi. Altın piyasasında yaşanan bu düşüşlerin yatırımcılar açısından fırsat teşkil edebileceği ve gram altın fiyatları için 570 TL seviyesine kadar iniş beklentisinin mevcut olduğunu belirtti.

ONS Altında Yükseliş Sinyalleri

İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaya göre ons altın fiyatları içinde çok ciddi yükseliş sinyallerinin piyasadan alındığı belirtiliyor. Yüksek maliyetler üzerinden hem altın hem de gümüş yatırımcıları için önemli fırsatlardan faydalanabilme imkanının olabileceğine dikkat çekti. Şu an için yatırımcıların elindeki altın ve gümüşü ellerinden çıkartmaları pek mantıklı bir yaklaşım olmayacağına dikkat çekerek 2021 Ocak ayı itibari ile birlikte bu fırsatların elde edilebileceğini de belirtti.