2021 Yılında İllere Göre O Yardım Miktarları Belirlendi! İşte Güncel Liste

Vatandaşlarımıza verilecek kira yardımlarının güncel rakamlarının açıklanması uzun zamandır beklenmekteydi. İşte o yardımlar açıkladı. Detaylar ise haberimizde.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl hak sahiplere kira yardımı yapılmakta. Kira yardımları ise hak sahiplere ikamet ettikleri iller baz alınarak veriliyor.

Evini kentsel dönüşüme veren vatandaşların yararlandığı bu kira yardımları ile ikamet edilen bölgeye ve yaşam koşullarına göre değişiyor. Vatandaşlarımız yine kira yardımının yanı sıra taşınma yardımı da alıyor. Yine taşınma yardımı da aynı koşullara göre belirleniyor. Bakanlık tarafından il bazında taşınma

Deprem gerçeği ülkemizin maalesef ki acılarından biri. Sorunlu yapıların azalmasını amaçlayan kentsel dönüşüm projeleri de bu kapsam da hayati rol oynuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’da yine bu projeleri desteklemek için özel yardımlar yapıyor. Evini kentsel dönüşüme veren her hak sahibine Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından düzenli kira yardımlarının yanı sıra bir de taşınma yardımı yapılmakta.

Yapılan kira ve taşınma yardımları ise vatandaşların yaşadıkları illere göre belirleniyor. Her ile göre farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Bunun hesaplanması ise yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu desteklerle birlikte maddi gücü olmayan vatandaşlarımız da evlerini kentsel dönüşüme verebiliyor ve kira derdi yaşamaktan kurtuluyor. Bu verilen maddi ve manevi destekle kentsel dönüşümün ülke çapında hızlanması ve hasarlı bina sayısının en aza indirilmesi hedefleniyor.

2021 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BELLİ OLDU MU?

Maalesef ki bu yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılına dair bir kira yardımlarına yapılacak bir zam oranı açıklanmadı. Bu nedenle kira yardımları en son liste üzerinden devam etmekte.

Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı zamanda 2020 yılında da listeyi güncellememişti. Bu sebeple ödemeler halen 2019 yılındaki rakamlar üzerinden yapılmakta. Uzmanlar ise artan enflasyon ve değişen yaşam standartları nedeniyle kısa süre içerisinde listenin güncellenmesini bekliyor.

2021 yılı içinse güncellemelerin en geç haziran dönemine kadar açıklanması ön görülüyor.

2021 KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Bakanlık tarafından verilen ödemeler de daha önce söylediğimiz gibi illere göre yapılmakta. İller ise 6 gruba ayrılmış durumda.

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Hakkâri, Kırşehir, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Nevşehir, Tunceli, Kırıkkale, Bartın, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Karaman, Yalova, Karabük ve Kilis illeri için aylık yapılacak yardım parası 715 Türk lirası.

Amasya, Aksaray, Bitlis, Düzce, Edirne, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Yozgat, Şırnak ve Osmaniye iller için 810 Türk lirası verilmekte.

Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Batman, Çanakkale, Çorum, Elâzığ, Ordu, Kütahya, Sivas, Zonguldak ve Batman illeri içinde 905 Türk lirası kira yardımı yapılıyor.

Aydın, Balıkesir, Van, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum, Eskişehir, Samsun, Sakarya, Muğla, Mardin, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş ve Kocaeli için de verilen yardım parası 995 Türk lirası.

Son olarak da Adana, Antalya, Bursa ve Konya illeri için 1 bin 85 ve üç büyükşehir Ankara, İstanbul ve İzmir içinde 1 bin 150 Türk lirası.