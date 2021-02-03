2021 Yılında Hangi Arabadan Kaç Tane Satıldı? Talep Hangi Modellerde

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) alınan verilere göre, bir derleme yaparak bazı bilgilere ulaşıldı.Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı,2021 yılı Ocak ayında, 2020 yılının Ocak ayına göre 60,3 artı yaşayarak toplamda 43.728 otomobil satışı gerçekleşti.

Yine bu yılın Ocak ayında otomobil satışları 2020 yılının Ocak ayına göre %60,6’lık bir oranda artış göstererek 35 bin 358 satış gerçekleştirildi. Hafif ticari araçta ise bu yılın Ocak ayı geçtiğimiz yıl 2020 yılının Ocak ayına göre %59,2 oranında artış yaşayarak 8.370satış gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra hibrit araçlarda ve elektrikli araçlarda da satışlar artmaya devam ediyor. 2021 yılının Ocak ayında 83 adet elektrikli ve 3292 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2021 yılı en çok satılan araç markaları

Ferrari F8 Tributo, 1 adet satıldı.

Lamborghini Urus, 1 adet satıldı.

Maserati Levante, 1 adet satıldı. Toplamda 2 adet Maserati satıldı.

Aston Martin toplamda 3 adet satılırken, Bunlardan ikisi Rapide S ve DB11 modeli oldu.

Jaguar Toplamda 4 adet satılırken, en çok satışı gerçekleştirilen model ise I- Pace oldu.

Mazda Toplamda 7 adet satıldı , en çok satan modeli 4 adet bile MX-5 oldu.

Isuzu 13 adet satılırken en çok satan modeli ise D-MAX oldu, bu model tam 13 tane sattı.

DS 20 adet satış gerçekleştirirken, bu markanın 20 adeti de DS 7 Crossback oldu.

Lexus 21 adet araç satış gerçekleştirdi en çok satan modeli ise 16 adet ile RX oldu.

Karsan toplamda 24 adet araç satışı yaparken, Jest modeli 24 adet satıldı.

Subaru 31 adet araç satışı gerçekleştirirken, 23 adet ile en çok satan modeli XV oldu.

Porsche 41 adet satış gerçekleştirirken, 23 adet ile en çok satan modeli Taycan oldu.

Alfa Romeo 76 adet satış gerçekleştirirken, 76 adet Giulietta modeli oldu.

Suzukı 77 adet satış gerçekleştirdi, en çok satan modeli 62 adet ile Vitara oldu.

Range Rover 79 adet satıldı, en çok satan modeli ise Range Rover Velar modeli 43 adetinin listenin en başında.

Ssangyon toplamda 88 adet markada gerçekleştirilen markada, 68 adet ile en çok satılan modeli Korando oldu.

Iveco, 91 adet satır gerçekleştirirken, 91 adet Daily modeli satıldı.

Mini, 141 adet satış gerçekleştirirken, 79 adet ile en çok satış Hatch 5 kapı modelinde gerçekleştirildi.

Jeep 177 adet satarken, 89 adet ile en çok satan modeli Renegade oldu.

Volvo toplamda 215 adet satış gerçekleştirirken en çok satan modeli ise 71 adet ile XC40 modeli oldu.

Mitsubishi, 465 adet satış gerçekleştirirken en çok satan otomobil modeli 33 adet ile Eclipse olurken, 402 adet ile en çok satan ticari modeli L-200 oldu.

BMW 613 araç satışı yaparken en çok satan modeli ise 5 serisi oldu. bu model tam tam 208 adet sattı.

Audi 839 adet araç satışı gerçekleştirirken, 291 adet ile en çok satan modeli Q2 oldu.

Seat toplamda 880 araç satışı gerçekleştirirken en çok satan modeli 382 adet ile Ibiza modeli oldu.

Mercedes Benz, 1132 araç satışı gerçekleştirilirken, en çok satan modeli 291 adet ile C serisi oldu.

Hyundai toplamda 1405 adet satarken en çok tercih edilen modeli ise 610 adet ile i20 oldu.

Kia 1458 adet satış gerçekleştirirken en çok satışı gerçekleştirilen modeli 483 adet ile Picanto modeli oldu.

Citroen toplamda 1465 araç satışı gerçekleştirirken, 439 adet ile en çok satan araç modeli C3 oldu.

Nissan toplamda 1517 araç satışı gerçekleştirirken, 1339 adet araç satışı ile en çok satan modeli Qashqai olurken, 82 adet bile Navara en çok satan ticari model oldu.

Honda toplamda 1553 adet araç satışı gerçekleştirirken, 1304 adet ile en çok satan modeli Civic Sedan oldu.

Opel toplamda 1848 adet araç satışı gerçekleştirdi, Corsa modeli ise 610 adet ile en çok satan model oldu.

Skoda toplamda 1930 adet satış yaparken en çok talep gören aracı ise 829 adet ile Octavia modeli oldu.

Dacia toplamda 2164 adet satış gerçekleştirirken bu satışların, 1051 adeti Duster model oldu.

Peugeot toplamda 3196 adet satışı gerçekleştirirken en çok satan modeli 1204 adet ile 3008 modeli oldu.

Renault toplamda 3893 araç satışı yaparken, en çok tercih edilen modeli ise 1829 adet ile Clio HB modeli oldu.

Ford toplamda 4206 araç satışı gerçekleştirdi. Ford'un en çok satan modeli 1012 adet ile Focus modeli oldu.

Toyota 4300 adet araç satışı gerçekleştirirken en çok talep gören modeli ise 3828 adet ile Corolla modeli oldu.

Volkswagen 4708 adet satış gerçekleştirdi. en çok talep gören modeli ise 1377 adet ile Passat modeli oldu.